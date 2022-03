Fortnite fica 'sem construção' no mapa do Capítulo 3, Temporada 2

A Temporada 2 do Capítulo 3 de Fortnite chegou com uma novidade que surpreendeu os jogadores. A habilidade de construção, um dos grandes diferenciais do Battle Royale da Epic Games , foi removida do modo padrão com a nova atualização. Embora o Sobrescudo, um novo shield que sobrepõe o escudo normal e a vida, e outras mecânicas tenham aparecido para compensar, a mudança impacta bastante na forma como os players jogam Fortnite , obrigando-os a utilizar muito mais de suas habilidades normais de combate. Vale destacar que as construções seguem intactas nos modos competitivo, arena, equipe tumulto e nas ilhas criativas.

A Epic Games não divulgou uma razão oficial a respeito do fim das construções. A teoria é que a remoção faz parte do enredo da nova temporada, chamada de "Resistência". No trailer de lançamento, é possível ver a personagem Doutora Slone desintegrando todas as construções ao seu redor na ilha. A novidade também pode ser uma forma de mudar a experiência no Fortnite e trabalhar modos sem essa mecânica no futuro.

Com essa drástica mudança, o Fortnite volta a ser cercado por rumores. Ainda não se sabe ao certo quando as construções retornarão para o modo padrão do game, mas vazamentos indicam que essa mudança seguirá durante os primeiros nove dias da nova temporada. Outro indicativo de que a remoção não será permanente está na tela de carregamento, onde há uma mensagem informando que é o papel da Resistência recuperar essa habilidade.

A nova temporada do Fortnite foi anunciada no último domingo (20). Seu principal destaque de lançamento é a presença do Doutor Estranho, famoso personagem da Marvel, no novo passe de batalha, que estará disponível até o dia 3 de junho por 950 V-Bucks e incluso no Clube Fortnite. O Battle Royale também recebeu novas armas, itens, mecânicas e um mapa cheio de surpresas que fazem parte do enredo atual.