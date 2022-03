Fortnite: quando termina a Temporada 1 do Capítulo 3? Veja rumores e mais

A Temporada 1 do Capítulo 3 de Fortnite se aproxima do seu fim. Ela levou ao Battle Royale diversos conteúdos novos para os jogadores. Entre os destaques estão o mapa da ilha invertida, skins do Homem-Aranha e do personagem Fundação, interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson, além de um lançador de teias. A Epic Games ainda não divulgou oficialmente a data de início da Temporada 2 do Capítulo 3 de seu Battle Royale, e nem o que podemos esperar na nova fase do game.

Tendo em mente que o atual Passe de Batalha está previsto para terminar no dia 19 de março, a próxima temporada deve começar no mesmo dia ou no dia 20 de março. Esta contagem regressiva para o fim da temporada também faz com que o Fortnite se torne alvo de diversos rumores e vazamentos sobre o que os jogadores podem esperar de conteúdo no futuro. Enquanto não há informações oficiais, confira os principais rumores da próxima temporada a seguir.

1 de 1 Veja os principais rumores da Temporada 2 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Veja os principais rumores da Temporada 2 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Os rumores da temporada 2, capítulo 3 de Fortnite indicam que ele voltará a ter seus consagrados crossovers e algumas mecânicas inéditas no game. Caso as especulações se confirmem, os jogadores terão a oportunidade de obter trajes do Darth Vader e do Obi-Wan Kenobi, personagens da aclamada franquia Star Wars. Vale lembrar que uma série focada em Obi-Wan Kenobi está prevista para ser lançada em maio de 2022 pela Disney+, o que pode ser um forte indicativo para o rumor ser real.

Pistas também indicam que séries da Nickelodeon podem estar chegando. A princípio, as produções citadas em rumores são Bob Esponja, Tartarugas Ninjas e Avatar, a Lenda de Aang. Essas informações também ganham forças graças a um vídeo divulgado pelo Twitter oficial da Nickelodeon em novembro de 2021. A animação mostrava um jogo apresentando alguns de seus personagens em um cenário com claras referências ao Fortnite. Até o momento, nada oficial foi divulgado pela Epic Games.

Por fim, os jogadores poderiam se deparar com algumas novidades relacionadas à gameplay na Season 2, Chapter 3. Elas incluem uma mecânica de corrida e escalada, e um novo veículo chamado simplesmente de "Tank". Desta vez, é esperado que a neve que existe no mapa atual se derreta com a chegada da nova temporada, traga novas áreas e, provavelmente, outros tipos de mecânicas para os jogadores.

A temporada 2 do capítulo 3 de FortniteBa também pode ser o palco da estreia do novo "Tactical Overshield", que adicionará uma espécie de escudo extra ao personagem, acima do escudo normal e da barra de vida. Ainda não se sabe ao certo como essa mecânica funcionará caso seja verdadeira.