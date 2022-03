Fortnite: Temp 2 Capítulo 3 tem Doutor Estranho no passe de batalha e mais

Fortnite recebeu a Temporada 2 do Capítulo 3 neste domingo (20). Com o nome de "Resistência", a nova era traz como destaque de seu passe de batalha o Doutor Estranho, famoso personagem dos quadrinhos da Marvel Comics , além de outros sete trajes inéditos. Novas armas e mecânicas de jogo, que levarão novas possibilidades de movimentação em geral, também aguardam os jogadores. Além disso, há o retorno do financiamento de barras com a possibilidade de angariar fundos para novas armas e votar em itens que serão retirados do cofre.

O passe de batalha estará disponível até o dia 3 de junho com o preço de 950 V-Bucks e está incluso na assinatura do Clube Fortnite. Junto da nova temporada, a Epic Games também revelou que, no período entre este domingo (20) e o dia 3 de abril, a receita gerada pelo Fortnite será revertida em ajuda humanitária para os afetados pela guerra na Ucrânia. Essa ajuda inclui suporte médico e jurídico, alimentos, água potável, artigos essenciais e abrigo.

1 de 2 "Resistência" é o nome da Temporada 2 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Reprodução/Fortnite Brasil "Resistência" é o nome da Temporada 2 do Capítulo 3 de Fortnite — Foto: Reprodução/Fortnite Brasil

O enredo da nova temporada envolve a Resistência em uma batalha final para libertar o Ponto Zero. Seu anúncio chegou também com um novo trailer animado, onde é possível assistir aos personagens batalhando na ilha e também observar algumas mecânicas novas que aterrisam ao Fortnite. O principal momento é a chegada de Doutor Estranho, que aparece demonstrando seus poderes e equilibrando a batalha que já estava em andamento.

Ao lado do Doutor Estranho, o passe de batalha também trará trajes dos personagens Nora Nocaute, Imaginária, Armando Metralha, Erisa, Gatuno, O Origem e Tsuki -2.0, que será desbloqueada automaticamente. Os jogadores poderão adquirir experiência no passe jogando o Battle Royale e também com as medalhas do Modo Criativo.

Entre as mecânicas novas, podemos destacar o Sobrescudo, a primeira vida acima do Escudo e da Vida, que poderá ser recarregado mesmo se ele se acabar após um combate. Fortnite ainda recebeu a "Disparada", uma nova velocidade de movimento padrão para se locomover com ainda mais rapidez, "Escalada", que tornará possível o uso das mãos para que os personagens possam subir em superfícies mais altas, e a "Pancada", uma forma mais agressiva de abrir as portas.

2 de 2 Dirigíveis da O.I. aparecerão no mapa de Fortnite também — Foto: Divulgação/Epic Games Dirigíveis da O.I. aparecerão no mapa de Fortnite também — Foto: Divulgação/Epic Games