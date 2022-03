Free Fire: evento dá desconto em diamantes no app ou via Recarga Jogo

Free Fire tem um novo evento de recarga nesta sexta-feira (4) que garante descontos de até 80% na compra de até 520 diamantes. Trata-se do “Menos é Mais”, que está disponível até segunda-feira (7) tanto no aplicativo do jogo quanto no site Recarga Jogo (https://recargajogo.com.br/app), oficial da Garena. Os descontos dados no evento são proporcionais à quantidade de diamantes que o jogador possui na conta. Assim, quanto menos possuir, maior é o desconto dado. Confira abaixo a relação completa de valores e como é possível adquirir o pacote.