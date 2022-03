Free Fire: Fluxo anuncia line-up feminina 'Crias'; conheça jogadoras

O Fluxo anunciou, nesta segunda-feira (28), sua line-up feminina de Free Fire . O time levará o nome de "Crias" e será formado por Lívia “FX Lívia” Freire, Lara “FX LaraX” Passos, Laura “FX Deusa” Santos e Melyssa “FX Whisky” Fernandes. Além das jogadoras, a equipe também contará com Vanessa ‘FX Chaps” Guimarães, como analista, e Elias “FX Elias” Batista, como coach. As integrantes da equipe atuavam anteriormente sob a tag "Black Girls" e já haviam se tornado referência do cenário feminino de Free Fire, com títulos como a Liga LBR, a Apelonas Cup e o Circuito Ela Faz.

A estreia do novo esquadrão do Fluxo acontece já nesta terça-feira (29) na primeira edição da CPN Delas. Por sinal, a competição é idealizada por Bruno "Nobru" Goes, um dos fundadores da organização ao lado de Lucio “Cerol” Lima, e terá a presença de outras 11 equipes batalhando pelo título.

1 de 1 Crias é a line-up feminina de Free Fire do Fluxo — Foto: Divulgação/Fluxo Crias é a line-up feminina de Free Fire do Fluxo — Foto: Divulgação/Fluxo

De acordo com a organização, as Crias terão uma Game House (GH) exclusiva e uma estrutura parecida com as demais equipes que vestem a camisa do Fluxo. O projeto é ainda coordenado por duas mulheres: a manager Maria "Dona" e a influenciadora Ale Maze. Por sinal, na função de coordenar o time feminino de Free Fire, Ale comenta que poderá ajudar as novas integrantes a lidar com a pressão de representar uma organização tão famosa no Brasil.

O projeto para contratar uma line-up feminina já havia sido mencionado pelo Fluxo durante a festa de um ano da organização, em janeiro de 2022. Segundo Cerol, o cenário brasileiro já conta com diversas jogadoras de Free Fire com potencial, mas que precisam de mais oportunidades no competitivo. Ele acredita que contratar a melhor line-up feminina do Free Fire do momento será um grande passo para apoiar a inclusão.