Free Fire libera personagens de graça esta semana; veja como resgatar

Free Fire recebeu um novo evento nesta segunda-feira (14), surpreendendo a todos os fãs do Battle Royale da Garena. Isso porque a desenvolvedora vai permitir aos jogadores resgatar seus personagens preferidos sem gastar qualquer diamante: basta entrar no jogo e abrir uma caixa de recompensa. O personagem então fica disponível para jogar durante 24 horas, como uma espécie de teste para anunciar um novo sistema de desbloqueio de agentes no game (sobre o qual a Garena não entrou em maiores detalhes). Vale ressaltar que o jogador pode liberar um personagem por dia até o fim do evento, que encerra no dia 23 de março, quarta-feira.