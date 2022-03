Frigobar smart: como funciona? Quais as vantagens?

Alguns fabricantes já apostam no mercado das casas inteligentes e apresentam diversos eletrodomésticos smart, como geladeiras , máquinas de lavar, ar-condicionado, cooktop e até cervejeira, entre outros. No exterior, além desses itens, o consumidor já encontra também opções de frigobar inteligente com diversas inovações. O Shoptime explica.

Enquanto as geladeiras smart, grande desejo dos consumidores conectados, podem funcionar como uma central de controle da casa inteligente, alguns modelos de frigobar smart que encontramos parecem destinados a se tornar um ponto central da decoração de cozinhas e, principalmente, das salas de jantar, salas de TV, do home office, das áreas de lazer e varandas gourmet.

Ter o frigobar como parte da decoração não é exatamente novidade. Por aqui, os modelos do tipo retrô e coloridos são muito utilizados em diversos ambientes como uma peça de destaque.

Porém, nos equipamentos que encontramos, além da conectividade e integração com outros dispositivos e assistentes de voz, diversos modelos contam com porta de vidro e iluminação interna ajustável, para o usuário montar uma verdadeira exibição das bebidas, garrafas e outros itens armazenados no frigobar.

Além do visual, é comum que o frigobar smart possua uma regulagem inteligente da temperatura, realizando uma refrigeração mais eficiente, ao mesmo tempo em que consegue deixar bebidas diferentes, como cerveja, refrigerante e até vinhos e espumantes, geladas no ponto certo para servir.

Outro modelo inteligente funciona como frigobar e adega refrigerada ao mesmo tempo, criando duas zonas de refrigeração distintas dentro do mesmo equipamento e entregando tanto latas de cerveja, sucos e água, como garrafas de vinho na temperatura perfeita.

No Brasil, encontramos um modelo de cervejeira smart, que possui integração com aplicativo que permite controlar a temperatura e o estoque pelo celular. Além de fazer ajustes na refrigeração e monitorar o funcionamento do equipamento, o usuário pode receber notificações no smartphone avisando que a cerveja está pronta para servir ou que o estoque de latinhas e garrafas está acabando.

Em comum com as geladeiras smart, os modelos de frigobar e cervejeira inteligente possuem conectividade com aplicativo do fabricante, via Wi-Fi. Além de monitorar a operação e o desempenho do eletrodoméstico, ajustar a temperatura e ativar funções especiais, o usuário pode receber alertas sobre alterações no abastecimento de eletricidade, porta aberta ou necessidade de manutenção, por exemplo.

E assim como os refrigeradores e freezers mais modernos, diversos modelos de frigobar e cervejeira são Frost Free, sistema em que não há formação de gelo no congelador ou freezer.

Falando de geladeiras smart, como elas são os equipamentos topo de linha das marcas, a maioria é do formato French Door ou Side-by-Side, além de alguns modelos Inverse, todas de grande capacidade, superior a 450 litros. Ou seja, elas são geladeiras grandes e destinadas a cozinhas espaçosas. Leia mais aqui.

