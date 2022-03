Galaxy A03 Core vs Galaxy A03: compare preço e ficha técnica

O recém-lançado Galaxy A03 é um smartphone de entrada que possui o nome e o design parecidos com os do Galaxy A03 Core . Com a mesma tela HD+, os dois celulares diferem, principalmente, em número de sensores na câmera traseira — dois no A03 e um no A03 Core. O perfil do sistema operacional também é diferente: enquanto o primeiro roda Android 11 Go, o segundo vem com o Android 1 1 tradicional. Confira a seguir as semelhanças e diferenças entre os celulares básicos.

Tela e design

As telas dos dois aparelhos são idênticas, com perfis mais simples e níveis de definição mais baixos, sobretudo na comparação com telefones intermediários. São 6,5 polegadas de um display LCD com resolução HD+ de 1600 x 720 pixels e atualização em 60 Hz.

Os dois telefones aplicam basicamente o mesmo design industrial em que a tela com bordas mais pronunciadas denuncia o perfil mais baixo custo de ambos. No acabamento, os materiais são uma mescla de plástico e vidro — sem confirmação a respeito do uso de algum tipo de Gorilla Glass por parte da Samsung. Usuários mais desastrados e propensos a acidentes devem também ter cuidado: nenhum dos dois conta com certificação contra poeira e líquidos.

Câmeras

Ao contrário da tela, há diferenças grandes no quesito câmera. Entre os dois, o Galaxy A03 é mais completo, com um sistema com dois sensores na traseira. Já o Core tem aspirações mais modestas e apresenta apenas uma câmera principal.

Conjunto fotográfico do Galaxy A03:

Principal de 48 MP com abertura focal em f/1.8

Sensor de profundidade de 2 MP e f/2.4

Ao contrário de aparelhos intermediários e mais caros, o A03 tem um sistema de câmeras mais simples. Enquanto a câmera principal tem a lente mais aberta, ideal para a maioria dos cliques, o sensor de profundidade atua na captura de medidas de distância entre objetos na cena. Ao ajudar o app de câmera a encontrar o fundo da foto, o sensor oferece dados para aplicação em efeitos de desfoque do modo retrato, por exemplo.

Embora simples, o A03 ainda é mais completo do que o Galaxy A03 Core, montado com apenas uma câmera de 8 MP. O sensor vem com foco automático e uma lente de f/2.0. Já no painel dianteiro os dois celulares contam com câmera de selfies com 5 MP de resolução cada e f/2.2.

Desempenho

Os dois smartphones de entrada da Samsung são construídos em torno de processadores de entrada da Unisoc. Os chips destinados ao A03 são octa-core de velocidades de até 1,6 GHz, a mesma anunciada para a versão usada no Core. Como há diferenças entre as divisões dos núcleos — o modelo Core tem menos núcleos de 1,6 GHz — é possível que o A03 tenha um pouco de vantagem em termos de desempenho.

Outro dado que pode sinalizar vantagem do A03 no dia a dia fica por conta da memória RAM. O aparelho vem com 4 GB na versão vendida no Brasil, enquanto a variante Core é mais econômica e traz apenas 2 GB.

A memória RAM do celular tem impacto decisivo na experiência de uso. Mais memória permite que o sistema operacional mantenha mais apps em estado de repouso, esperando seu retorno, sem perda de informações. O perfil econômico dos dois celulares também aparece no armazenamento de dados. Embora a versão A03 some 64 GB e permita a adição de cartão de memória tipo microSD, o A03 Core estaciona em apertados 32 GB – também com expansão via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

Um efeito benéfico do hardware mais simples em tela e processador é que os dois A03 devem consumir menos bateria. Com capacidade de 5.000 mAh, os dois telefones viram opção para quem procura aparelhos com maior autonomia: a Samsung fala em duração de um dia longe das tomadas com a carga completa (o modelo Core, com Android mais simples, pode até ir mais longe).

Outro ponto positivo para os dois Galaxy é que, diferentemente do que ocorre em outros modelos da Samsung que chegam a custar até dez vezes mais caro, há a inclusão de carregador de bateria direto na caixa — embora o cabo de carga e sincronia de dados ainda seja tipo microUSB e não USB-C, que já é o mais comum.

Sistema operacional

Os dois aparelhos saem da caixa com Android 11, mas há uma diferença fundamental: o modelo Core oferece a versão Go do sistema do Google: mais simples, essa opção é mais leve e indicada a aparelhos com especificações mais modestas, como é o caso do A03 Core munido de tela HD+, 2 GB de RAM e processador de entrada.

Enquanto o Android Go segue um regime de atualizações próprio em virtude do controle mais direto do Google sobre a plataforma, o Android 11 convencional do A03 tem maior envolvimento da Samsung: o sistema apresenta as customizações de interface típicas da fabricante e o modelo faz parte das políticas de garantir ao menos três anos de atualizações de sistema operacional para o smartphone.

Recursos adicionais

Não há muito o que destacar em termos de adicionais nos dois smartphones: os dois Galaxy são, na verdade, mais notáveis pelo que não têm: uma ausência clara é a falta de qualquer tipo de biometria em ambos, obrigando o usuário a usar padrões, senhas ou PINs como forma de proteger seus dados.

Os dois modelos também dispensam redes mais recentes, como 5G e Wi-Fi 6. Também não há NFC, o que indica que quem deseja realizar pagamentos por aproximação com o celular terá de buscar outro modelo. Já o Bluetooth é 5.0, versão ainda comum em smartphones intermediários mais caros. O consumidor também encontra a tradicional saída P2 de fone de ouvido na borda inferior dos dois modelos.

Preço

O Galaxy A03 Core é o mais simples dos dois aparelhos e isso acaba sendo refletido no preço. No momento, o telefone parte de R$ 729 na Amazon.

Já o A03, mais recente, ainda oscila a preços mais próximos do valor de lançamento, ocorrido no dia 7 de fevereiro. Colocado no mercado a R$ 1.299, o smartphone de entrada já aparece na Amazon por R$ 850.

Samsung Galaxy A03 vs. Samsung Galaxy A03 Core Especificações Galaxy A03 Galaxy A03 Core Lançamento Fevereiro de 2022 Dezembro de 2021 Preço de lançamento R$ 1.299 R$ 999 Preço atual a partir de R$ 850 a partir de R$ 729 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela 1600 x 720 pixels (HD+) 1600 x 720 pixels (HD+) Processador Octa-core de até 1,6 GHz Octa-core de até 1,6 GHz Memória RAM 4 GB 2 GB Armazenamento 64 GB 32 GB Cartão de memória microSD microSD Câmera principal Principal de 48 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Principal de 8 MP Câmera de selfies 5 MP 5 MP Sistema operacional Android 11 Android 11 Go Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 164,2 x 75,9 x 9,1 mm; 196 gramas 164,2 x 75,9 x 9,1 mm; 211 gramas Cores preto, azul e vermelho preto ou azul

