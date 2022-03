Sucessor do Galaxy A32 5G , de 2021, o Galaxy A33 é um dos responsáveis por renovar a linha Galaxy A, da Samsung . Ainda que o preço do novo celular ainda não tenha sido revelado — a previsão é para o dia 19 de abril —, as especificações do lançamento de 2022 chamam a atenção por entregar uma ficha técnica poderosa. Confira seguir tudo que mudou no smartphone intermediário.

O Galaxy A32 5G chegou ao Brasil pelo valor de R$ 2.699, mas já é encontrado na Amazon por R$ 1.829 — desconto de quase R$ 900. Já o Galaxy A33 ainda não teve o preço revelado, mas deve sofrer pouca alteração em relação ao valor de lançamento do A32.

1 de 5 Galaxy A33 5G vs Galaxy A32: saiba o que muda entre os celulares Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G vs Galaxy A32: saiba o que muda entre os celulares Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

A construção do Galaxy A32 5G e do Galaxy A33 é muito similar. Postos lado a lado, isso fica ainda mais evidente, do notch em formato de gota ao módulo das câmeras — no caso do aparelho de 2022, há um relevo que abriga esse módulo. O sensor de impressão digital está localizado na lateral em ambos os aparelhos. A certificação IP67, que assegura proteção contra poeira e submersão em até 1 metro de água por até 30 minutos está presente apenas no A33.

As melhorias do modelo mais atual, porém, são grandes. O painel Super AMOLED do Galaxy A33 é mais brilhante e mostra cores mais vivas que a tela de LCD do celular de 2021. A resolução passou de HD+ para Full HD+, apesar de a tela diminuir de 6,5 para 6,4 polegadas na mudança de gerações. Além disso, a taxa de atualização do aparelho mais novo chega a 90 Hz , frente aos 60 Hz do Galaxy A32 5G. Isso quer dizer que, no aparelho 2022, as imagens devem aparecer de forma mais fluida do que no modelo antecessor.

Câmera

2 de 5 Galaxy A33 5G tem conjunto fotográfico quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G tem conjunto fotográfico quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung

Não houve muitas mudanças nas câmeras dos aparelhos. São quatro sensores no módulo traseiro, sendo o principal um de 48 MP. Há um sensor de 5 MP para fotos em macro, muito próximas do objeto fotografado, uma câmera de 8 MP ultra wide — para fotos com maior amplitude — e um sensor de profundidade de 2 MP, que permite utilizar o efeito de fundo desfocado.

As câmeras dos dois celulares possuem o recurso de fotos em HDR e filmam em até 4K a 30 quadros por segundo. Os smartphones, porém, não contam com qualquer recurso de estabilização digital ou ótica. Vale mencionar que a câmera frontal também filma em Full HD, com seus 13 MP.

Desempenho e armazenamento

Outro ponto de similaridade diz respeito a desempenho e espaço interno. No armazenamento, ambos os aparelhos contam com 128 GB e oferecem expansão via cartão microSD de até 1 TB. Mas essas semelhanças se encerram por aí. O Galaxy A33 tem 6 GB de memória RAM frente aos 4 GB do Galaxy A32 5G, e isso deve se refletir no desempenho do celular.

3 de 5 Galaxy A33 5G tem 6 GB de memória RAM — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G tem 6 GB de memória RAM — Foto: Divulgação/Samsung

Outro componente que melhorou foi o processador. Enquanto o Galaxy A32 5G contava com um processador MediaTek de oito núcleos, com velocidade de até 2 GHz, o Galaxy A33 vem equipado com um chip da própria Samsung, Exynos de oito núcleos, que opera a até 2,4 GHz. Portanto, o Galaxy A33 deve apresentar um desempenho consideravelmente superior ao do aparelho mais antigo.

Bateria

Ambos contam com uma bateria robusta, de 5.000 mAh, que promete garantir uso por até dois dias consecutivos. O desempenho melhor e a tela mais potente do Galaxy A33 devem se refletir em um maior consumo da bateria, portanto o performance pode não ser semelhante. Ainda assim, o aparelho deve chegar ao final do dia com carga.

A bateria da Samsung conta com recurso de detecção de hábitos de uso baseado em inteligência artificial, usado para otimizar a duração do componente. Ambos os aparelhos contam com recurso de carregamento rápido, mas o modelo mais recente pode utilizar carregadores de até 25 W, enquanto o Galaxy A32 5G utiliza carregamento de até 15 W.

4 de 5 Galaxy A33 5G tem bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G tem bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do Android

De fábrica, o Galaxy A32 5G vem equipado com o Android 11 e a interface personalizada pela Samsung, One UI 3.1, enquanto o Galaxy A33 vem equipado com o Android 12 e One UI 4.1. Na prática, ambos contam com a versão mais atualizada do Android e da One UI. Essa versão mais atual da One UI garante recursos de otimização da privacidade por meio das permissões temporárias, gravação de tela nativa e as capturas de tela roláveis.

A Samsung não costuma demorar para atualizar os aparelhos mais recentes, como anunciado pela empresa na lista de aparelhos que deveriam receber a One UI mais atualizada. O Galaxy A33 tem vantagem, já que a empresa promete atualizar os aparelhos por quatro anos a partir do seu lançamento.

Recursos adicionais

5 de 5 Game Booster no Samsung Galaxy A32 5G — Foto: Divulgação/Samsung Game Booster no Samsung Galaxy A32 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto à conectividade, há mais similaridades. Os dois aparelhos contam com NFC, portanto, podem fazer pagamentos por aproximação. Tanto Galaxy A32 5G quanto Galaxy A33 podem se conectar à redes Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, mas o Bluetooth embutido no aparelho de 2022 é melhor: 5.1 frente ao 5.0 do A32 5G.

Essa diferença se reflete ao utilizar o Bluetooth para rastreadores e localizadores, pois a versão 5.1 permite maior precisão. A conexão à rede 5G está presente nos dois telefones, apesar de o A32 também possuir uma versão sem a internet de quinta geração.

A Samsung também incluiu nos aparelhos o Game Booster, que maximiza o desempenho do celular em jogos. Esse recurso também otimiza a bateria, a temperatura e a memória do celular para oferecer o melhor desempenho possível para o usuário.

Preço

A previsão de início das vendas do Galaxy A33 é para o dia 19 de abril. É de se esperar, porém, que o valor fique abaixo do outro lançamento do mês, o Galaxy A53 e seus R$ 3.499. Já o Galaxy A32 5G está disponível por cerca de R$ 1.829 na Amazon.

Samsung Galaxy A33 vs. Samsung Galaxy A32 5G Especificações Galaxy A33 Galaxy A32 5G Lançamento Abril de 2022 março de 2021 Preço de lançamento - R$ 2.699 Preço atual - R$ 1.829 Tela 6,4 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela 1920 x 1080 pixels (Full HD+) 1600 x 720 pixels (HD+) Processador Exynos 1280, 8 núcleos de até 2,4 GHz MediaTek Dimensity 720, 8 núcleos de até 2,0 GHz Memória RAM 6 GB 4GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira Principal de 48 MP, Ultra wide de 8 MP, Macro de 5 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Principal de 48 MP, Ultra wide de 8 MP, Macro de 5 MP e Sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 13 MP 13 MP Sistema operacional Android 12 Android 11 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 159,7 x 74 x 8,1 mm; 186 g 164,2 x 76,1 x 9,1 mm; 205 g Cores azul, branco, pêssego e preto preto e violeta