Galaxy A53 5G vs Galaxy A52: saiba o que muda entre os celulares Samsung

A Samsung anunciou, na quinta-feira (17), o Galaxy A53 5G como sucessor do Galaxy A52 5G no Brasil. O lançamento mantém características de ficha técnica parecidas com as da geração passada, como tela e resolução das câmeras. Por outro lado, a versão mais atual do smartphone Samsung traz mais armazenamento interno e uma bateria maior. Confira o que muda entre os dois dispositivos no comparativo a seguir.