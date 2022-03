Galaxy S22 Plus vs Motorola Edge 30 Pro: compare preço e ficha técnica

Os recém-lançados Motorola Edge 30 Pro e Galaxy S22 Plus são celulares com ficha técnica recheada e que concorrem diretamente. Os modelos premium trazem preço e recursos parecidos, como alta capacidade de processamento, internet 5G e carregamento sem fio . Já o tamanho da tela e recursos de câmera são características que os diferem, como você vê a seguir.

Tela e design

O Galaxy S22 Plus e o Motorola Edge 30 Pro têm diferenças marcantes no design, a começar pelo tamanho da tela, que é de 6,6 polegadas no celular da Samsung e 6,7 polegadas no da Motorola. A tecnologia do painel também é diferente, já que o S22 Plus entrega a tecnologia AMOLED Dinâmico 2X, enquanto o Edge 30 Pro é equipado com o P-OLED e suporte a HDR10+.

Ambas as telas trabalham com altas taxas de atualização, mas o modelo da Motorola fica ligeiramente na frente, já que possui 144 Hz contra 120 Hz do aparelho Samsung.

Na prática, a diferença quase não é perceptível e a tecnologia se destaca por permitir transições de imagem mais fluidas nos smartphones. A densidade de pixels por polegada é quase a mesma entre os dois: são 390 ppi no Samsung contra 393 ppi no Motorola.

Os dois dispositivos são construídos em metal e vidro e contam com a proteção Gorilla Glass. Na parte traseira, ambos ostentam conjunto triplo de câmeras no formato vertical. As cores disponíveis para o Motorola são branco e azul. Já o Samsung conta com quatro opções de tonalidades: preto, branco, verde e rosê.

Câmeras

As gerações anteriores do S22 Plus e do Edge 30 foram elogiadas pela qualidade dos registros fotográficos. Os novos smartphones das duas companhias seguem a tendência de ótimos cliques, mas com diferenças de ficha técnica.

O Galaxy S22 Plus possui o seguinte conjunto fotográfico:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Frontal de 10 MP (f/2.2)

Já o Motorola Edge 30 Pro conta com os seguintes sensores:

Principal de 50 MP (f/1.9)

Ultra wide de 50 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 60 MP (f/2.2)

O modelo da Motorola apresenta câmeras com resoluções maiores do que as oferecidas pela Samsung, mas vale lembrar que a quantidade maior de megapixels não define necessariamente uma qualidade superior da fotografia. Os dois produtos se destacam pela capacidade de filmar em até 8K UHD e também por conseguirem capturar vídeos em super câmera lenta com 960 quadros por segundo.

É preciso mencionar que a câmera frontal dos dois aparelhos pode fazer vídeos em até 4K, mas o Samsung sai na frente por captar em até 60 fps nesse modo contra 30 fps do Motorola.

Desempenho e armazenamento

A versão do Galaxy S22 comercializada no Brasil conta com a presença do poderoso chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de oito núcleos. É o mesmo processador presente no Edge 30 Pro. O que difere entre os dois é a quantidade de memória RAM oferecida: o celular da Samsung entrega 8 GB, enquanto o da Motorola possui 12 GB. A diferença é significativa e representa um desempenho teoricamente superior no dispositivo da Motorola ao realizar funções multitarefa.

O armazenamento máximo dos dois telefones é o mesmo: 256 GB, sem a possibilidade de expansão via cartão microSD. O S22 Plus oferece também uma versão de entrada com 128 GB.

Bateria

A ficha técnica do Motorola Edge 30 Pro revela uma bateria de capacidade maior. São 4.800 mAh contra os 4.500 mAh do Samsung Galaxy S22 Plus. As duas companhias prometem que os celulares resistem por ao menos um dia longe da tomada.

Tanto o S22 Plus quanto o Edge 30 Pro suportam carregamento sem fio e carregamento rápido, mas o destaque vai para o modelo da Motorola, que aguenta fontes de até 68W, ao passo que o modelo da Samsung alcança o máximo de 40W.

A entrada dos dois celulares é o USB-C, padrão dos smartphones Android atuais. Vale lembrar que, diferentemente do Edge 30 Pro, o Galaxy S22 Plus conta com suporte para carregamento reverso, que passa energia de um telefone para o outro. O recurso também é capaz de carregar fones de ouvido sem fio e até smartphones de outras marcas que suportam a tecnologia de carregamento por indução pelo padrão Qi.

Sistema Android

Os dois smartphones saem de fábrica com o novo Android 12, cujo foco foi a correção e melhorias de ferramentas já implementadas anteriormente pelo Google, principalmente na parte de segurança e privacidade. Apesar de compartilharem o mesmo sistema, há diferenças marcantes por conta da personalização de software de cada fabricante.

O Galaxy S22 Plus entrega a interface One UI 4, desenvolvida pela fabricante sul-coreana com diversos recursos exclusivos. Ele deve receber atualizações por muitos anos. Já o Edge 30 Pro vem com a interface MyUX, que oferece uma experiência bastante próxima da que se tem com o Android puro, com poucas modificações de sistema.

Recursos adicionais

As funções adicionais mudam um pouco entre os dois celulares topo de linha. Ambos trazem recursos como conexão à internet 5G e NFC. Sendo assim, os dois podem realizar pagamento por aproximação e dispensam um sensor físico na estrutura para desbloquear o celular. O Galaxy S22 Plus traz leitor de impressão digital ultra sônico sob a tela, ao contrário do Edge 30 Pro que possui o sensor na lateral do dispositivo.

Vale mencionar a curiosa ausência de certificação de resistência à água e poeira por parte do modelo da Motorola, algo incomum para um aparelho topo de linha nesta faixa de preço. O Galaxy S22 Plus, por exemplo, vem com a certificação IP68. Isso significa que ele pode ser submerso em água doce a uma profundidade máxima de 1,5 metro por até 30 minutos.

As duas fabricantes destacam ainda a presença de alto-falantes estéreo, que trabalham juntos para dar ao usuário a sensação de áudio mais imersiva. Tal recurso é potencializado pela presença do Dolby Atmos, tecnologia de som similar à encontrada nas salas de cinema.

Preço

A Samsung anunciou o Galaxy S22 Plus recentemente por valores a partir de R$ 6.999 na versão de 128 GB. O modelo com 256 GB também está disponível por R$ 7.499. Já o Motorola Edge 30 Pro 256 GB veio com o preço de lançamento de R$ 6.499.