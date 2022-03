Galaxy S22 Ultra entra para o Guinness Book após recorde de unboxing

Os clientes selecionados para a campanha #EpicUnboxing, além do Galaxy S22 Ultra , também receberam uma edição limitada do fone de ouvido Galaxy Buds 2 e do smartwatch Galaxy Watch 4 . O próprio celular premium da marca também foi enviado em sua edição exclusiva, com números limitados.

O Galaxy S22 Ultra, bem como o Galaxy S22 padrão e o S22 Plus, estão disponíveis no Brasil desde o dia 15 de fevereiro. O modelo topo de linha, com o qual vem a caneta S Pen, tem a missão de substituir o Galaxy Note. O preço sugerido de lançamento é R$ 9.499 na versão com 256 GB de armazenamento e de R$ 10.499 na versão com 512 GB.