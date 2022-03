Galaxy Watch 5 pode trazer termômetro para ajudar na detecção da Covid-19

De acordo com o portal, o recurso de medição de calor também poderia ajudar a identificar outras doenças infecciosas e, ainda, rastrear os ciclos de ovulação. Tudo isso mediante a detecção de mudança na temperatura corporal do cliente. O relatório indica que a Samsun g desenvolveu uma tecnologia de medição que não seria afetada pela luz solar ou outras fontes de calor.

O produto não tem previsão de lançamento, mas o Galaxy Watch 5 tende a ser lançado em agosto de 2022, no mesmo período de anúncio oficial do Galaxy Watch 4, no ano passado. Vale ressaltar que, com a data de anúncio oficial ainda longe, qualquer referência ao relógio, no momento, deve ser tratada como especulação.