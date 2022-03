Geladeira Frost Free: tecnologia aliada à praticidade

A tecnologia Frost Free em geladeiras é um recurso que alia praticidade e desempenho, já que esses eletrodomésticos não demandam nenhum trabalho com descongelamento e evitam esforço extra do motor. Mas é preciso atenção na hora de fazer sua escolha, pois ainda existem muitas geladeiras no mercado com tecnologias diferentes. O Shoptime explica a seguir.

A tecnologia Frost Free ("livre de congelamento") é o sistema de degelo mais moderno e está presente em diversas opções de geladeiras e freezers, de modelos menores a equipamentos mais sofisticados e de grande capacidade, como os aparelhos Inverse, French Door e Side by Side, e também geladeiras smart.

Em equipamentos Frost Free não existe a necessidade de descongelamento porque não há formação de gelo no congelador ou no freezer. Normalmente, esse sistema conta com um temporizador que ativa uma resistência elétrica ou um compressor, que envia ar quente pelas paredes do aparelho, a fim de derreter os cristais de gelo.

A água resultante vai para um reservatório, localizado próximo do motor da geladeira. Como essa é uma área de bastante calor, a água evapora rapidamente, sem acumular ou transbordar para o piso da cozinha, nem necessidade de descartá-la manualmente.

Entre as vantagens das geladeiras Frost Free, estão a praticidade para limpar, o fim de odores desagradáveis e a garantia de aproveitamento total do espaço interno do congelador, sem qualquer camada de gelo nas paredes e teto.

Outra vantagem dos modelos Frost Free é uma circulação mais eficiente do ar frio no interior dos equipamentos. Há uma renovação constante do ar e distribuição mais eficiente e uniforme por todos os espaços e prateleiras. Isso ajuda a melhorar o desempenho geral, aumentando a conservação dos alimentos e evitando odores e contaminação por fungos e bactérias.

Escolher uma geladeira Frost Free não significa, necessariamente, que você terá um equipamento que causa maior impacto na conta de luz. De toda forma, é importante sempre verificar a presença do selo Procel, que indica aparelhos com boa eficiência energética.

Além de maior eficiência e renovação constante do ar refrigerado, comum em aparelhos mais modernos, sem esforço extra do motor em razão de não haver gelo formado no freezer, você não terá perda de alimentos, o que é muito comum no dia de descongelar a geladeira.

Outros sistemas

Outros modelos de geladeiras disponíveis no mercado nacional contam com sistemas de degelo diferentes:

Cycle Defrost - As geladeiras Cycle Defrost demandam o descongelamento duas vezes ao ano. Nessa tecnologia, o gelo se forma mais lentamente e o resfriamento dos alimentos é feito por um sistema interno de ventilação constante.

Muito econômicas e de preço mais acessível, essas geladeiras combinam degelo seco (refrigerador) e manual (freezer) e costumam ter volume de armazenamento intermediário a grande.

Degelo Seco - Com capacidade pequena ou intermediária, essas geladeiras formam gelo no congelador, mas seu processo de degelo é automático: basta apertar um botão e o eletrodoméstico faz o serviço. O compressor desliga e só é religado ao final da operação, quando a água, acumulada em uma bandeja, é aquecida e evapora.

Degelo manual - A tecnologia mais antiga é a da geladeira com degelo manual, presente em modelos mais simples e mais baratos. O acúmulo de gelo acontece de maneira mais rápida e requer descongelamento frequente.

Essa manutenção demanda o desligamento do aparelho, a recolha e esvaziamento da bandeja que segura a água. Se não for realizada periodicamente, pode comprometer o bom funcionamento do eletrodoméstico e aumentar o consumo de energia elétrica.

Geladeiras com tecnologia Inverter conseguem ser mais econômicas, ter uma eficiência maior e controle mais estável da refrigeração dos alimentos. Leia mais aqui.