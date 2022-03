Geladeira smart: guia completo para escolher o seu equipamento

Peça de destaque em qualquer cozinha, a geladeira smart é um dos maiores desejos dos consumidores. Até porque, mais do que um eletrodoméstico conectado, a geladeira inteligente pode funcionar como uma central de controle da casa inteligente. O Shoptime elaborou um guia completo, com os principais recursos e vantagens, e também os pontos negativos, para ajudar você a escolher a sua geladeira smart.

Marcas e modelos

Ainda são poucos os fabricantes que estão apostando no segmento dos eletrodomésticos conectados no Brasil, incluindo Samsung, LG e Electrolux.

Por serem os equipamentos topo de linha das marcas, a maioria das geladeiras smart lançadas por aqui são do formato French Door ou Side-by-Side, com 2 portas e gavetão ou múltiplas gavetas para freezer, ou 3 ou 4 portas. Há algumas exceções em modelo Inverse ou Bottom Freezer, porém, também com grande capacidade, superior a 450 litros.

Ou seja, elas são geladeiras grandes e destinadas a cozinhas espaçosas. Os modelos French Door ou Side-by-Side são todos com capacidade acima de 500 litros. É preciso considerar o tamanho dos equipamentos até para saber se eles passam nas portas da casa ou sobem pelo elevador do seu prédio.

Conectividade na smart home

O maior diferencial das geladeiras smart é sua conexão com a Internet. É possível monitorar o funcionamento do equipamento, o consumo de energia e o desempenho, fazer ajustes e dar comandos diretamente do painel de controle ou pelo aplicativo da fabricante instalado no celular ou tablet.

O usuário ainda pode realizar a integração do eletrodoméstico com assistentes virtuais, como Google Assistente, para fazer ajustes e acionar funções à distância ou com comandos de voz.

Nas geladeiras com telas LED touch, o display todo funciona como painel de controle das funções e ajustes de refrigeração, além de servir como tela de anotações, cadastro dos alimentos armazenados e lista de compras. E nos equipamentos com câmeras internas, você consegue visualizar as prateleiras e espaços pela tela, sem precisar abrir a porta, ou à distância pelo app.

Por fim, as próprias geladeiras inteligentes com tela podem se tornar um hub da casa conectada para controlar os outros dispositivos integrados, além de tocar música, dar a previsão do tempo, exibir vídeos, notícias e fotos da família, servir como mural de recados, etc.

Quem já começou o processo de automação da casa sabe como um equipamento desses pode fazer a diferença em praticidade, economia e eficiência. Normalmente, não há questões de compatibilidade, já que as geladeiras inteligentes funcionam bem na integração com dispositivos Android ou da Apple. Leia mais aqui.

Integração com aplicativo

Nas geladeiras LG, o app é o LG ThinQ. Para os dispositivos Samsung, é o SmartThings. E para os refrigeradores smart Electrolux, é preciso baixar o Electrolux Home+. De forma geral, o processo de conexão é intuitivo e descomplicado, com explicações no manual ou no próprio app.

Além de monitorar a operação e o desempenho do eletrodoméstico e ativar funções especiais, o usuário pode receber alertas sobre alterações no abastecimento de eletricidade, porta aberta ou necessidade de manutenção, por exemplo. Também há a opção de diagnóstico do equipamento, que apresenta questões que podem ser solucionadas pelo próprio consumidor ou indica a assistência técnica mais próxima.

Os aplicativos permitem verificar e ajustar a temperatura do refrigerador e do freezer, de forma independente. Em alguns modelos, é possível criar zonas de refrigeração diferenciada dentro do equipamento, para preservar alimentos diversos.

Recursos especiais

Cada modelo possui recursos especiais e modos de funcionamento diferentes, que podem ser acionados no painel de controle ou via aplicativo, à distância.

São opções como modo Compras (para receber os produtos chegando do mercado), Festa (para momentos de abre e fecha intenso das portas), Férias (para operação com economia de energia em períodos da família longe de casa) e Turbo Freezer (para gelar bebidas e fazer gelo mais rapidamente).

Outro recurso especial é o Smart Bar, um compartimento desenhado especialmente para acomodar bebidas em latas ou garrafas e gelar os itens com mais eficiência. Alguns modelos emitem sinal sonoro e enviam notificação no celular quando as bebidas chegarem à temperatura desejada.

Em alguns modelos que encontramos, a geladeira consegue deixar latas de cerveja estupidamente geladas em uma hora e garrafas de espumante na temperatura certa em 45 minutos.

No quesito saúde, é comum que as geladeiras smart possuam modo de limpeza ou higienização, que força a circulação do ar pelos filtros para eliminar odores e a presença de fungos e bactérias.

Há modelos com funções como Fresh Balancer ou Horti Vita, com luzes e filtros de ação antibacteriana ou que simulam a luz solar, para que frutas e vegetais se mantenham frescos por mais tempo. Ou com AutoSense, um controle da temperatura da geladeira usando inteligência artificial para prolongar a vida dos alimentos por mais tempo.

Economia de energia garantida

Como são os eletrodomésticos mais premium das marcas, as geladeiras inteligentes costumam contar com a tecnologia Inverter, que elimina o "liga-desliga" do motor com um funcionamento constante, evitando picos de consumo de energia. A motorização eletrônica promete reduzir o gasto na conta de luz em até 50%, segundo os fabricantes.

A combinação de sensores modernos com o motor eletrônico Inverter faz o equipamento manter a temperatura mais estável em todos os espaços, sem oscilações. Ou pode criar zonas de refrigeração diferenciada, para resfriar alimentos que acabaram de chegar do supermercado, preservar carnes e peixes por mais dias sem congelar ou criar uma zona de descongelamento para alimentos que você vai utilizar naquele dia.

Ainda pensando na economia, geladeiras smart podem contar com tela e câmeras internas, como dissemos acima, ou com a solução Door-in-Door ou Smart Door, um painel de vidro espelhado que permite visualizar o que há dentro do refrigerador sem precisar abrir a porta. Segundo uma fabricante, isso reduz em até 41% a perda de ar frio e ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo.

Frost Free

Prezando pela praticidade, todas as geladeiras smart são Frost Free, o sistema mais moderno, em que não existe a necessidade de descongelamento, porque não há formação de gelo no congelador ou freezer.

Entre as vantagens, estão a praticidade para limpar a geladeira e o freezer, o fim de odores desagradáveis e a garantia de aproveitamento total do espaço interno, sem qualquer camada de gelo nas paredes e teto.

Contras

Os modelos de geladeira com Wi-Fi são os equipamentos premium dos fabricantes e seu preço acompanha as inovações. Com conectividade, motor Inverter e outros recursos avançados, elas são mais caras do que outros aparelhos convencionais, mesmo na comparação com equipamentos grandes, do formato French Door ou Side-by-Side.

Além disso, como dissemos, a maioria dos equipamentos smart lançados no mercado nacional são do formato French Door ou Side-by-Side, ou seja, são geladeiras de grande capacidade para cozinhas espaçosas.

Por fim, ao mesmo tempo que o equipamento inteligente faz atualizações do sistema e pode alertar para necessidade de manutenção, pode ser mais difícil encontrar assistência técnica especializada e peças de reposição com fácil acesso para um aparelho moderno, especialmente, fora dos grandes centros.

