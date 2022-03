Ghostbusters: Spirits Unleashed é anunciado com lançamento para 2022

A Illfonic anunciou, nesta terça-feira (22), o jogo Ghostbusters: Spirits Unleashed, um novo multiplayer assimétrico situado no universo da famosa franquia dos Caça-Fantasmas. A ação se passa logo após o filme Ghostbusters: Mais Além e permite que até quatro jogadores cooperem para capturar um fantasma, que pode ser controlado por um quinto jogador. O TechTudo participou de um evento para a imprensa onde o mapa Museu foi apresentado na versão pré-Alpha do game.

O lançamento está previsto para o último trimestre de 2022 para PC (Epic Games Store), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S, com suporte a cross-play. Isso significa que todo mundo pode jogar junto, sem barreiras entre plataformas.

1 de 2 Ghostbusters: Spirits Unleashed é novo multiplayer assimétrico da Illfonic para PC e consoles — Foto: Divulgação/Illfonic Ghostbusters: Spirits Unleashed é novo multiplayer assimétrico da Illfonic para PC e consoles — Foto: Divulgação/Illfonic

A ideia, segundo os desenvolvedores, é criar um jogo fácil de aprender e divertido de masterizar, mirando partidas curtas com duração entre sete e dez minutos. Os caçadores devem utilizar seus lançadores de partículas, armadilhas de fantasmas e medidores PKE para rastrear e capturar a assombração, tudo sob uma perspectiva em primeira pessoa. É possível se equipar com antecedência na FireHouse, que funciona como o quartel-general do esquadrão.

Já os fantasmas jogam com uma visão em terceira pessoa e têm como objetivo assustar os cidadãos, além de assombrar o local por completo para vencer a partida. Para isso, é possível possuir objetos, deixar rastros de ectoplasma e até mesmo invocar criaturas para deixar os caçadores ocupados. Haverá vários fantasmas diferentes para jogar — cada um com suas próprias habilidades.

2 de 2 Em Ghostbusters: Spirits Unleashed, o esquadrão de caça-fantasmas tem uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa — Foto: Divulgação/Illfonic Em Ghostbusters: Spirits Unleashed, o esquadrão de caça-fantasmas tem uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa — Foto: Divulgação/Illfonic

Os jogadores, portanto, devem elaborar estratégias a cada partida. É possível, por exemplo, seguir em grupo até o fantasma para experimentar uma captura mais agressiva ou até mesmo se dividir em duplas para distribuir tarefas: enquanto dois players buscam tranquilizar os cidadãos e coletar esporos, os demais podem destruir fendas pelas quais o fantasma consegue escapar e traçar os seus rastros.

Caso o jogador não tenha muitos amigos para fechar uma partida, também não tem problema: é possível ocupar todas as vagas desejadas do esquadrão por bots e escolher como deseja jogar. Também é possível configurar para que apenas o fantasma seja controlado pela inteligência artificial. O objetivo, segundo os desenvolvedores, "é fazer algo especial e acessível" para os fãs de Ghostbusters, que é uma marca muito querida no mundo todo.