Ghostwire: Tokyo e Kirby são destaques nos lançamentos da semana

Ghostwire: Tokyo e Kirby and the Forgotten Land são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro é uma versão sobrenatural de Tóquio infestada por monstros, enquanto o segundo traz as aventuras do personagem comilão da Nintendo em um estranho mundo parecido com o nosso. Eles são acompanhados ainda pela excêntrica sessão de RPG de Tiny Tina's Wonderlands, as aventuras agrícolas de Rune Factory 5 e a tocante história de A Memoir Blue. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

Ghostwire: Tokyo - 25 de março - PS5 e PC

Desenvolvido pela Tango Gameworks, estúdio do criador de Resident Evil, Shinji Mikami, Ghostwire: Tokyo é um misto de ação em primeira pessoa e combates sobrenaturais. O game começa quando um misterioso profeta faz com que quase toda a população de Tóquio, no Japão, desapareça. No papel de Akito, um dos últimos sobreviventes da cidade, jogadores terão que se unir a um ser espectral chamado KK para ganhar um arsenal de habilidades para enfrentar Yokais, criaturas demoníacas e monstruosas. No PS5 o joystick DualSense é utilizado para que cada habilidade especial de Akito tenha uma resposta tátil única.

Kirby and the Forgotten Land - 25 de março - SW

A nova aventura de Kirby no Nintendo Switch leva o personagem para as ruínas de uma civilização antiga muito parecida com o nosso mundo real. A jogabilidade do game permite movimentar Kirby em 3D, semelhante a Super Mario 3D World, além de usar sua habilidade tradicional de cópia para engolir inimigos e absorver suas habilidades. Uma novidade neste game é o modo "Mouthful" (Boca Cheia) no qual Kirby adquire o formato de um objeto do mundo real, como um carro ou uma máquina de refrigerantes, e o utiliza de maneiras inusitadas.

Kirby and the Forgotten Land está disponível para Nintendo Switch por R$ 299 e uma demo pode ser baixada gratuitamente no eShop do console.

Tiny Tina's Wonderlands - 25 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Este spin-off da série Borderlands foca na personagem Tiny Tina, que é a guia em um RPG de mesa bizarro que mistura armas, magia e dragões. Baseado no DLC de Borderlands 2, Assault on Dragon Keep, jogadores criarão um personagem que será o "Chefe do Destino", o escolhido para enfrentar o Senhor dos Dragões e libertar as Terras Maravilindas (Wonderlands). A jogabilidade ainda é em FPS, com tiros e magias, além de classes para seu personagem que levam a habilidades específicas. O game possui multiplayer cooperativo online para até 4 pessoas com suporte a cross-play entre todas as plataformas.

Rune Factory 5 - 22 de março - SW

A série derivada do clássico Harvest Moon com uma pitada de RPG e aventura chega ao seu quinto capítulo com algumas novidades. Jogadores dessa vez se mudarão para a vila de Rigbarth e terão que descobrir a causa de estranhos eventos que abalaram as runas que regem o equilíbrio entre a raça humana e a natureza. Assim como em Harvest Moon, usuários podem plantar, cuidar de animais em suas terras, formar laços de amizade na vila e até se casar. Quando já estiverem bem equipados poderão então explorar o mundo, lutar em batalhas e até domesticar monstros para ajudar em suas plantações. Rune Factory 5 está disponível para Nintendo Switch por R$ 249,95.

A Memoir Blue - 24 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O mais novo jogo da produtora Annapurna Interactive, conhecida por títulos como Outer Wilds e Sayonara Wild Hearts, mergulha em uma história profunda sobre a infância de uma campeã de natação chamada Miriam e seu relacionamento com sua mãe. O game não utiliza diálogos nem narração para contar sua história. Os jogadores conhecem mais detalhes apenas através de elementos como música e a linguagem corporal dos personagens, representados por visuais 2D desenhados à mão.

