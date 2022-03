Gran Turismo 7 tem a pior nota entre jogos da Sony no Metacritic

Desde seu lançamento, o jogo já havia recebido críticas pelo elemento online permanente do game, além carros que custam muito mais caro que no jogo anterior Gran Turismo Sport . A situação piorou na última quinta-feira (17) com a atualização 1.07 do jogo. O update diminuiu a quantidade de créditos que jogadores recebiam em certas corridas e tornou mais difícil comprar veículos sem que o usuário gastasse dinheiro real para obter créditos. Por conta disso, usuários começaram a protestar e levaram a nota do game no Metacritic a 4,1.

A atualização, no entanto, contava com um bug que exigiu uma manutenção de emergência no dia 18 de março. Inicialmente, ela levaria 24 horas, mas se estendeu além do esperado. Com isso, as críticas aumentaram e a nota do game passou para 2,3, até chegar a 1,8, com mais de seis mil avaliações de jogadores. As notas colocaram o jogo no topo das piores avaliações da Sony, superando títulos como World of Warriors do PS4 com nota 2,9 e NBA 10 The Inside do PSP com nota 3,0.