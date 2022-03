Gran Turismo 7 tem vendas suspensas na PS Store da Rússia

O lançamento da versão digital de Gran Turismo 7 foi suspenso na PS Store da Rússia, de acordo com o portal Eurogamer. A página do game na loja ainda está no ar, porém não há opção de compra, apenas a exibição da mensagem "Data de lançamento pendente". No resto do mundo Gran Turismo 7 chegou nesta sexta-feira (4) para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4). Procurada pelo TechTudo, a Sony ainda não se manifestou sobre o motivo da decisão, mas a medida parece uma reação a um pedido do vice primeiro-ministro da Ucrânia para que as marcas PlayStation, Microsoft e organizações de eSports se manifestassem contra a invasão da Rússia no país.