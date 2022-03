GTA 5 e Stranger of Paradise são destaques nos lançamentos da semana

1 de 9 GTA 5 chega ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S com melhorias nos visuais — Foto: Reprodução/Rockstar GTA 5 chega ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S com melhorias nos visuais — Foto: Reprodução/Rockstar

O novo jogo de ação e RPG da Square Enix reimagina de uma forma sombria os eventos do primeiro Final Fantasy pelo ponto de vista de um guerreiro chamado Jack Garland. Ao lado dos membros de seu grupo, que formam os lendários Guerreiros da Luz, Jack terá que eliminar o vilão Chaos para liberar o reino de Cornelia das trevas. O game foi desenvolvido em parceria com o Team Ninja da Tecmo Koei, criadores de Nioh, e partilha de algumas semelhanças com os games da série de samurais, como o alto desafio e um sistema de combate profundo. No entanto, haverá níveis de dificuldade para escolher.

2 de 9 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin reimagina o primeiro jogo da série como um game de ação e RPG sombrio — Foto: Reprodução/Microsoft Store Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin reimagina o primeiro jogo da série como um game de ação e RPG sombrio — Foto: Reprodução/Microsoft Store

GTA 5 - 15 de março - PS5, XBSX/S

O clássico game de ação que segue a vida dos criminosos Michael, Franklin e Trevor enquanto tentam viver o sonho americano e realizar grandes assaltos chega agora aos consoles de nova geração como PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. As principais melhorias estão nos visuais do jogo, com modos que permitem alcançar resolução 4K, taxa de quadros a 60 FPS e tecnologia Ray Tracing para melhor iluminação e reflexos. O upgrade para usuários que já possuem o game no PS4 e Xbox One não será gratuito, mas será possível transferir seus dados para a nova versão do jogo.

3 de 9 Versão para consoles de nova geração de GTA 5 está entre os lançamentos da semana — Foto: Divulgação/Rockstar Versão para consoles de nova geração de GTA 5 está entre os lançamentos da semana — Foto: Divulgação/Rockstar

Persona 4 Arena Ultimax - 17 de março - PS4, SW, PC

Baseado na popular franquia de RPG da Atlus, Persona 4 Arena Ultimax é um game de luta que reúne personagens de Persona 4 e também de seu antecessor Persona 3 em uma história original. O enredo se passa pouco após os eventos do quarto jogo, quando um torneio é realizado dentro do Midnight Channel, o canal sobrenatural que surgia à meia-noite em Persona 4.

4 de 9 Persona 4 Arena Ultimax traz personagens dos RPGs Persona 4 e Persona 3 em um game de luta — Foto: Reprodução/Steam Persona 4 Arena Ultimax traz personagens dos RPGs Persona 4 e Persona 3 em um game de luta — Foto: Reprodução/Steam

Phantom Breaker: Omnia - 15 de março - PS4, XB, SW, PC

O antigo jogo de luta Phantom Braker lançado em 2011 no Xbox 360 marcou seu retorno aos consoles com várias novidades e melhorias. O game conta com 20 personagens para escolher, entre eles, sendo 2 criados para essa nova versão, cada um com 3 estilos de luta: Quick, Hard e Omnia. Os diferentes estilos de luta podem mudar sua velocidade, força ou como o personagem se porta para permitir a criação de vários tipos de combos.

5 de 9 Phantom Breaker: Omnia também traz um clássico jogo de luta de volta com melhorias para os atuais consoles — Foto: Reprodução/Steam Phantom Breaker: Omnia também traz um clássico jogo de luta de volta com melhorias para os atuais consoles — Foto: Reprodução/Steam

A história conta sobre uma misteriosa entidade chamada Phantom que ofereceu poderes para jovens e os instigou a lutarem entre si. Cada personagem tem seu próprio enredo para seguir e opção de áudio tanto em inglês quanto em japonês. Phantom Breaker: Omnia está disponível para Nintendo Switch por R$ 75,49.

The Cruel King and the Great Hero - 15 de março - PS4, SW

Neste charmoso RPG da NIS America jogadores encontram uma história curiosa no papel de Yuu, uma jovem menina que deseja se tornar uma heroína lendária como seu pai ao derrotar o cruel Rei Demônio. Para se preparar para a jornada, Yuu ajuda as pessoas ao seu redor em missões simples e enfrenta batalhas contra inimigos em turnos.

6 de 9 The Cruel King and the Great Hero é um RPG em turnos com uma história charmosa e incomum — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store The Cruel King and the Great Hero é um RPG em turnos com uma história charmosa e incomum — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Ao final de seus dias cansativos, ela repousa ao lado de seu dragão protetor, que a criou após a morte do seu pai. O que Yuu não sabe, no entanto, é que o dragão é o próprio Rei Demônio, que aguarda pelo dia em que ela o derrotará. The Cruel King and the Great Hero está disponível no Nintendo Switch por R$ 152,95.

Tunic - 16 de março - XBSX/S, XB, PC

Mais um game que esbanja charme é Tunic, um jogo de aventura isométrico que parece inspirado por clássicos do gênero como The Legend of Zelda. No controle de uma pequena raposa com uma espada, um escudo e uma túnica verde, jogadores terão que explorar um mundo hostil e conectado, com áreas como florestas e ruínas. O local é habitado por monstros terríveis que levam a batalhas intensas contra chefes, além de resolver quebra-cabeças que exigirão raciocínio para progredir.

7 de 9 Tunic é um game de aventura inspirado por clássicos no qual uma pequena raposa se arrisca em uma grande jornada — Foto: Reprodução/Steam Tunic é um game de aventura inspirado por clássicos no qual uma pequena raposa se arrisca em uma grande jornada — Foto: Reprodução/Steam

Anno: Mutationem - 17 de março - PS5, PS4, PC

O mundo cyberpunk de Anno: Mutationem traz um estilo de jogo bastante único, sem um gênero totalmente definido. O game alterna entre visuais 2D e 3D, assim como passa por diferentes estilos de jogabilidade, como ação, aventura, plataforma e mais.

8 de 9 Anno: Mutationem desafia o que jogadores esperam de gêneros e visuais em um jogo com várias transições de estilo — Foto: Reprodução/Steam Anno: Mutationem desafia o que jogadores esperam de gêneros e visuais em um jogo com várias transições de estilo — Foto: Reprodução/Steam

A história segue os passos de uma combatente chamada Ann Flores que parte em busca de seu irmão desaparecido neste mundo dominado por megacorporações. Anno: Mutationem está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 124,50.

Monster Energy Supercross 5 - 17 de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O mais novo jogo de corrida de motos da Monster Energy Supercross leva jogadores de volta aos percursos de terra e lama para desbravá-los com suas máquinas de duas rodas. O modo carreira permite começar como um novato na categoria 250SX para depois decidir se deseja criar sua própria equipe com um patrocinador ou entrar para uma já existente a fim de competir em 450SX.

9 de 9 Monster Energy Supercross 5 leva jogadores mais uma vez para as pistas de lama com suas motos para disputas intensas — Foto: Reprodução/Steam Monster Energy Supercross 5 leva jogadores mais uma vez para as pistas de lama com suas motos para disputas intensas — Foto: Reprodução/Steam