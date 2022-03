Guia do ar-condicionado: saiba tudo antes de comprar

Se você está pesquisando para comprar um novo ar-condicionado ou para trocar um equipamento antigo, pode estar com diversas dúvidas em relação ao modelo, às tecnologias dos aparelhos e aos recursos. Por exemplo, vale a pena investir em um ar-condicionado Inverter , que é mais caro do que um convencional? Por isso, o Shoptime apresenta um guia completo para você fazer a melhor escolha no seu novo ar-condicionado.

Split, janela ou portátil?

Os modelos mais comuns no mercado, ao menos para a instalação residencial, são o ar-condicionado de janela, o split e o portátil.

Até algum tempo atrás, o ar-condicionado de janela era o modelo mais tradicional, tanto para residências como para escritórios. Esse é um equipamento grande, que exige um buraco proporcional na parede, além de algum tipo de estrutura externa para sustentá-lo.

Como o ar-condicionado de janela reúne todo o seu sistema de refrigeração e exaustão em uma só estrutura, ele acabava produzindo mais barulho. Porém, modelos mais modernos tentam resolver isso com bastante sucesso.

Quem acabou se popularizando nas últimas duas décadas foi o ar-condicionado split, que tem suas partes divididas entre evaporadora, instalada na parte interna da casa e responsável por lançar o ar refrigerado no ambiente, e condensadora, que fica na parte externa ou na varanda, e realiza de verdade o processo de refrigeração.

Em razão da divisão em dois equipamentos, esse ar-condicionado costuma ser bem mais silencioso na percepção de quem está dentro de casa.

Além disso, a evaporadora consegue se adequar a todos os tipos de decoração, a espaços grandes ou pequenos, e podem até mesmo ser camufladas dentro de uma marcenaria planejada, por exemplo, desde que com portinhas com respiros para saída do ar.

Enquanto o ar-condicionado split climatiza um ambiente, o aparelho multi split funciona com uma máquina condensadora e diversas evaporadoras, que podem ser instaladas em até cinco ambientes diferentes. Esse equipamento é indicado, principalmente, para casas e apartamentos onde não é possível instalar múltiplas condensadoras.

Se para todos os modelos acima, você precisa contratar mão de obra especializada e fazer algum tipo de obra em casa, o ar-condicionado portátil é a única opção que não demanda instalação profissional.

Móveis e razoavelmente compactos, eles são indicados para quem não pode ou não quer instalar um split ou um equipamento de janela. Basta ligar na tomada e prender a mangueira de exaustão, normalmente em uma janela, para deixar o ar quente sair.

Potência ideal

Para que um ar-condicionado funcione adequadamente, sem consumir mais energia do que deveria, é preciso calcular a capacidade ideal para o ambiente onde o equipamento será instalado.

A potência do ar-condicionado é medida em BTUs, sigla para “British Thermal Unit”, que é a métrica que determina a quantidade de energia necessária para reduzir ou aumentar a temperatura de um espaço. Os valores em BTU indicam a potência dos aparelhos de refrigeração por metro quadrado a cada hora.

Essa estimativa é fácil: meça o cômodo, multiplicando comprimento pela largura, para descobrir quantos metros quadrados o espaço tem. Em seguida, multiplique o valor por 600, se o espaço não recebe muito sol, ou por 800, se você vive em uma região mais quente ou se a incidência solar é alta no ambiente, por exemplo, com sol direto a tarde toda.

Também é preciso levar em consideração a quantidade de pessoas que utilizam ou passam tempo no ambiente. Então, some mais 600 para cada morador, a partir da segunda pessoa.

Vamos dar um exemplo: um quarto de casal de 4 x 4 metros, ou seja, 16 metros quadrados. Esse quarto recebe sol apenas pela manhã e é ocupado por duas pessoas. A conta é:

(16 x 600) + 600 = 10.200 BTUs necessários para resfriar o ambiente.

Assim, para um quarto com essas características, um ar-condicionado de 10.000 BTUs vai funcionar muito bem.

Porém, se o quarto ficar do lado da casa que pega sol a tarde toda, em uma cidade onde as altas temperaturas são mais frequentes, a conta é:

(16 x 800) + 600 = 13.400 BTUs necessários para resfriar o ambiente.

Ou seja, o casal precisaria avaliar a compra de um ar-condicionado de 14.000 BTUs de potência para refrigerar o quarto sem demandar esforço extra da máquina.

Consumo de energia

Cada fabricante trabalha com tipos diferentes de motores e tecnologias para tentar reduzir o impacto do ar-condicionado na conta de luz do consumidor.

Algumas marcas apontam que os aparelhos split saem na frente, na comparação com outros modelos, com uma economia que pode chegar a 40%.

Mas o consumo é realmente menor nos aparelhos de ar-condicionado Inverter. Eles trabalham com a manutenção da temperatura dos ambientes com sensores mais precisos, sem ligar e desligar o motor de tempos em tempos. O compressor atua em rotação variável e contínua, o que faz a condensadora (unidade externa) ser menos barulhenta.

As marcas divulgam que a economia com um ar-condicionado Inverter pode ultrapassar 40%, na comparação com um aparelho convencional novo, e chegar até a 70%, em relação ao consumo de equipamentos mais antigos.

Há também modelos Dual Inverter, que prometem ser ainda mais silenciosos e econômicos. Eles contam com um compressor rotativo duplo, que trabalha com mais estabilidade e atinge a temperatura desejada até 30% mais rápido. A economia pode chegar a 70%.

De toda forma, sempre compare a eficiência energética entre os equipamentos antes de fazer sua compra. Os selos da ENCE/Inmetro (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia), da PROCEL e Concept ajudam nessa tarefa. Eles classificam o consumo de A a G e indicam se o equipamento consome mais ou menos eletricidade.

Ar-condicionado smart

O ar-condicionado smart, mais comum nos modelos split, fica sempre conectado à Internet via Wi-Fi. É possível comandar as funções, além do controle remoto, por um aplicativo do fabricante, instalado no seu smartphone ou tablet; integrá-lo com um assistente de voz, como Bixby ou Google Assistente; ou com um controle central, por exemplo, uma geladeira smart com tela ou Smart TV.

O usuário consegue monitorar, programar e operar o aparelho de qualquer lugar e dar comando de voz, com a integração com assistentes virtuais e smart speakers. Pode criar rotinas, como ligar o ar-condicionado diariamente no mesmo horário ou programar um modo econômico para melhores noites de sono.

Alguns modelos contam com recursos de inteligência artificial, que prometem otimizar a operação de acordo com as condições do ambiente, o clima e os modos de uso da casa, mantendo o espaço na temperatura preferida dos moradores. A conectividade permite atualizações do sistema do aparelho e inserção de novos recursos.

Recursos dos aparelhos

Equipamentos smart e mais modernos possuem função de limpeza automática ou Auto Cleaning aprimorado. O ar-condicionado entra em modo de higienização para eliminar sinais de mofo, proliferação de bactérias, resquícios de poeira e poluição do ar em seu interior.

Por meio do app, o aparelho pode alertar sobre a necessidade da limpeza automática e sobre problemas que o próprio usuário pode resolver, como limpeza de filtros, atualização do sistema e outras manutenções; ou a indicação em chamar a assistência técnica, depois de realizar um diagnóstico inteligente do equipamento.

Dessa forma, o próprio sistema do ar-condicionado ajuda a lembrar dos cuidados para aumentar sua vida útil e reduzir gastos com a manutenção. Equipamento limpo funciona com maior eficiência, enquanto filtros sujos exigem mais do motor, o que vai aumentar o consumo de energia.

Diversos aparelhos convencionais apresentam recursos relacionados à saúde, mas os equipamentos inteligentes ficam à frente. Segundo os fabricantes, modelos smart e premium contam com filtros mais eficientes e recursos para reduzir as impurezas presentes no ar e nas superfícies.

Uma marca que consultamos anuncia uma nova tecnologia de ionização que elimina até 99,9% das bactérias e fungos em 60 minutos de funcionamento desse recurso, lançando mais de 3 milhões de íons no ar.

Outro fabricante utiliza filtros mais eficazes com ação antibacteriana, em formato de malha com três camadas, que atuam para capturar não apenas bactérias e vírus, mas também alérgenos e até a poeira suspensa no ar.

Operação mais silenciosa

Além de mais moderno e econômico, o motor eletrônico Inverter é bem mais silencioso do que os compressores utilizados até alguns anos atrás.

As marcas também apresentam outras evoluções para garantir aparelhos cada vez menos barulhentos. Aparelhos smart que encontramos contam com sistema de ventilação de alta precisão e ventilador de baixo atrito, o que oferece menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, deixando-os mais silenciosos que uma biblioteca, segundo a marca.

Inovações também são encontradas no design dos equipamentos. Outro fabricante apresenta um ar-condicionado "sem vento", que cria um fluxo de ar frio mais suave e distribuído ao ambiente uniformemente por milhares de microfuros na evaporadora. Ao operar com baixa velocidade, por meio de um compressor Inverter, esse ar-condicionado no modo "WindFree" promete gerar ainda menos ruído do que no resfriamento normal.

Comparação de preços

Os aparelhos de ar-condicionado de janela costumam ser os mais baratos do mercado. Mas, mesmo que tenham sido modernizados pelos fabricantes, eles ainda contam com menos recursos e inovações do que os aparelhos split.

Entre os equipamentos split, os aparelhos de ar-condicionado inteligentes e com tecnologia Inverter têm preço mais alto do que os convencionais. Porém, o consumidor precisa levar em conta o consumo menor, em razão do motor eletrônico, e as outras tecnologias que fazem esses aparelhos serem mais econômicos no dia a dia.

