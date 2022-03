Hogwarts Legacy ganha trailer de gameplay e lançamento ainda em 2022

Hogwarts Legacy ganhou um State of Play exclusivo nesta quinta-feira (17). O novo jogo do mundo de Harry Potter será um RPG de ação em mundo aberto, desenvolvido pela Avalanche Software junto ao selo Portkey Games, da Warner Bros. Games, dedicado a títulos do Mundo Bruxo. Entre as novidades está um vídeo com 14 minutos de gameplay mostrando visuais e aspectos como a criação de personagens do zero, além da possibilidade de entrar em uma das quatro casas de Hogwarts.