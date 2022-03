Huawei MatePad Paper: rival do Kindle funciona como tablet e traz caneta

A Huawei anunciou o lançamento do MatePad Paper, um e-reader diferente que chega para concorrer com o Kindle, da Amazon. O leitor digital inova por mesclar características dos leitores digitais com recursos dos tablets. O aparelho conta com tela e-ink em padrões de cinza e canetinha stylus para interação. O preço sugerido na Europa é de 499 euros, cerca de R$ 2,8 mil em conversão direta e sem os impostos.