Hyper Front, jogo de tiro no estilo de Valorant, é lançado para Android

Hyper Front, jogo de tiro para celular, teve sua versão de teste lançada nesta quinta-feira (24) no Brasil. O game tem download grátis na Google Play Store para Android. A gameplay conta com alguns aspectos que lembram bastante Valorant, como personagens com habilidades de reviver inimigos, teletransportar e causar dano. Segundo a empresa, uma versão para iPhone (iOS) já está em desenvolvimento e começou a ser testada. O TechTudo separou as principais informações do game que é acusado de "cópia" do FPS da Riot Games.