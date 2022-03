Imperial, MIBR e mais: veja classificados para o RMR das Américas de CS:GO

Imperial, MIBR , 00 Nation e mais organizações famosas do cenário de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) estão classificadas para o RMR das Américas do PGL Major Antwerp 2022. As duas classificatórias sul-americanas foram disputadas de quinta-feira (3) até domingo (6) e definiram oito vagas, decididas em grande maioria por séries melhores de uma partida (MD1). Na primeira chave, Imperial Esports , casa do projeto Last Dance , Case Esports, 00 Nation e 9z conseguiram avançar para o RMR, enquanto MIBR, Isurus, São Caetano Esports e Leviatán passaram na segunda.

As oito equipes estarão em Bucareste, Romênia, dos dias 4 a 11 de abril para disputar o RMR das Américas e buscar a vaga para o PGL Major Antwerp 2022. Além das participantes da América do Sul, o RMR ainda contará com a FURIA Esports, que assegurou sua vaga graças ao seu bom desempenho no PGL Major Stockholm 2021. O torneio terá também outras equipes da América do Norte, região que realiza suas classificatórias entre os dias 10 e 13 de março.

Na primeira classificatória, a equipe que prendeu a atenção de todos foi a Imperial Esports, que fez sua estreia oficial na competição. Fruto do projeto "Last Dance" de Gabriel "FalleN" Toledo, a Imperial conseguiu reunir mais de 200 mil espectadores somente na transmissão de Alexandre "Gaules" Borba na Twitch. Isso aconteceu em seu primeiro compromisso contra a equipe "Laundo e Amigos". Os fãs mantiveram uma alta audiência durante a trajetória da equipe no torneio até vaga ser confirmada, após vitória sobre a Meta Gaming nas quartas de final.

Na disputa pela melhor seed no RMR das Américas, estiveram presentes Imperial, 00 Nation, 9z e Case Esports, organização que pertence ao jogador de futebol Casemiro, do Real Madrid. A Imperial bateu a 9z na semifinal e perdeu a final para a Case, que havia derrotado a 00 Nation na outra semifinal. Na disputa pela terceira colocação, a 00 Nation venceu por WO por conta de problemas técnicos enfrentados pela 9z.

Veja, na tabela abaixo, os elencos das equipes que avançaram no primeiro classificatório:

Equipes vencedoras do primeiro classificatório Case Esports Imperial Esports 00 Nation 9z Yan "yepz" Pedretti Gabriel "FalleN" Toledo Leonardo "leo_drk" Oliveira Franco "dgt" Garcia Lucas "steel" Lopes Fernando "fer" Alvarenga Vinicius "v$m" Moreira Maximiliano "max" Gonzalez Lucas "honda" Honda Lincoln "fnx" Lau Marcelo "coldzera" David Martin "rox" Molina Rodrigo "RCF" Caponero Ricardo "boltz" Prass Mario "malbsMd" Samayoa Luca "Luken" Nadotti Arthur "f4stzin" Schmitt Vinicius "VINI" Figueiredo Santino "try" Rigal David "dav1d" Tapia - Luis "peacemaker" Tadeu (T) João "righi" Righi (T) Rafael "zakk" Fernandes (T)

A segunda e última classificatória sul-americana confirmou MIBR, São Caetano Esports, Isurus e Leviatán no RMR das Américas. A campeã da vez foi a MIBR, que derrotou a Isurus na semifinal após um overtime e depois bateu os conterrâneos do São Caetano Esports na final para ficar com o melhor seed. Na disputa pelo terceiro, deu Isurus no confronto contra a Leviatán.

Na tabela abaixo, confira os jogadores que atuam por cada equipe classificada:

Equipes vencedoras do segundo classificatório MIBR São Caetano Esports Isurus Leviatán Marcelo "chelo" Cespedes Caio "zqk" Fonseca Nicolás Mariano "Noktse" Dávila Gabriel "1962" Sinopoli Raphael "exit" Lacerda Gustavo "SHOOWTiME" Gonçalves Marcos "deco" Amato Roberto "Reversive" Themtham Adriano "WOOD7" Cerato Cristopher "ckzao" Chalus Lucas "DeStiNy" Bullo Ignacio "meyern" Meyer Matheus "Tuurtle" Anhaia Felipe "delboNi" Delboni Alexandre "ALLE" Santos Facundo "fakzwall" Guzman Jhonatan "JOTA" Willian Daniel "danoco" Morgado Victor "Gafolo" Andrade Fillipe "pancc" Martins - - Rodrigo "pino" Manarino (T) Joaquin "LokomotioN" Cuevas (T)

O RMR das Américas será disputado nos estúdios da PGL em Bucareste, Romênia, e contará com um total de 16 equipes vindas da América do Sul e da América do Norte. Haverá apenas seis vagas disponíveis para as equipes avançarem ao PGL Major Antwerp 2022, mundial que acontece de 9 a 22 de maio. Vale lembrar que GODSENT, Team oNe e paiN Gaming jogarão o classificatório norte-americano e também terão a chance de representar o Brasil no RMR das Américas.

Com informações de HLTV (1 e 2) e Liquipedia