Instagram deve ter NFTs em breve, afirma Mark Zuckerberg; entenda

O Instagram pretende trabalhar com NFTs — tokens não-fungíveis — em breve. A declaração foi feita por Mark Zuckerberg na última terça-feira (15), durante o evento South by South West (SXSW), conferência de inovação que ocorre anualmente em Austin, Texas. Embora o CEO da Meta não tenha divulgado muitos detalhes, ele afirmou que a equipe de desenvolvimento do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), já está trabalhando para integrar a novidade ao app.

O NFT é um tipo de "certificado", estabelecido a partir de blockchain, que atesta a exclusividade e originalidade de um bem digital. Embora exista desde 2014, a tecnologia virou assunto no último ano, após diversas pessoas desemvolsarem milhões para comprar esse tipo de ativo na Internet.

1 de 1 Mark Zuckerberg revela planos de integrar NFT ao Instagram — Foto: Divulgação/Facebook Mark Zuckerberg revela planos de integrar NFT ao Instagram — Foto: Divulgação/Facebook

Problema com vídeos do Instagram: áudio lento e distorcido. Como resolver? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Além de Zuckerberg, outros executivos do Instagram, como Adam Mosseri, já haviam discutido o interesse da empresa no token. Aliás, o grupo estaria "explorando ativamente" a tecnologia há alguns meses, como o chefe da rede social confirmou em dezembro do ano passado. Em janeiro, o jornal Financial Times reportou que o Instagram trabalhava para adicionar NFTs em sua carteira de criptomoedas, a Novi.

"Não estou pronto para anunciar exatamente o que vai ser hoje, mas nos próximos meses, os usuários terão a habilidade de levar seus NFTs (ao Instagram) e possivelmente, com o tempo, 'emiti-los' dentro deste ambiente. Estamos trabalhando para trazer NFTs para o Instagram no curto prazo", disse Mark Zuckerberg.

O executivo afirmou ainda que a novidade tende a caminhar lado a lado do metaverso, universo virtual interativo baseado em tecnologias como realidade virtual e criptomoedas que a Meta está construindo.

"Espero que as roupas do seu avatar no metaverso possam ser tidas como NFT, e que você possa levá-las para diferentes lugares". Ainda assim, ele frisou que existem "muitos detalhes técnicos a serem trabalhados" antes de o sistema ser instaurado oficialmente.

Com informações de Engadget, TechCrunch e Gizmodo

Veja também: o que é BOMB CRYPTO? Explicando o game NFT que mais cresce no momento