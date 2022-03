Instagram lança legendas automáticas para vídeos do feed

A geração das legendas será feita por meio de inteligência artificial (IA) . Por isso, os textos exibidos nos vídeos podem não ser exatamente perfeitos neste primeiro momento. Em comunicado, o Instagram afirma que espera que a qualidade das legendas melhore à medida que mais pessoas utilizem o recurso, aperfeiçoando a capacidade do sistema de IA.

Instagram lança legendas automáticas em vídeos publicados no feed de notícias — Foto: Divulgação/Instagram

