Instagram libera visualização de feed em ordem cronológica

O Instagram disponibilizará, a partir desta quarta-feira (23), três formatos diferentes de feed na rede social, incluindo um feed cronológico. A possibilidade de visualizar os conteúdos por ordem de publicação e sem interferência de algoritmos, extinta em 2016, volta à plataforma após muitos pedidos da comunidade. A liberação do recurso, em testes desde janeiro deste ano , será feita de forma gradual para todos os usuários do aplicativo, disponível em celulares Android e iPhone ( iOS ), no mundo.

O feed do Instagram poderá ser visualizado de três maneiras: no formato atual, denominado “Página Inicial”, que mistura conteúdos de amigos e recomendações de algoritmos; “Favoritos”, que exibirá publicações das contas que o usuário selecionar manualmente, em ordem cronológica; e “Seguindo”, que mostrará postagens de todas as pessoas que o indivíduo segue, também em ordem cronológica.

1 de 2 Instagram permitirá que usuários escolham entre três configurações de feed, incluindo o feed cronológico — Foto: Divulgação/Instagram Instagram permitirá que usuários escolham entre três configurações de feed, incluindo o feed cronológico — Foto: Divulgação/Instagram

A partir desta atualização, os usuários conseguirão alternar manualmente entre as três visualizações do feed. Na tela inicial da rede social, basta tocar no ícone do Instagram para acessar o menu de seleção de feed. A opção “Página Inicial”, modelo atual com recomendações de algoritmos, estará configurada como visualização padrão ao abrir o aplicativo. No entanto, será possível trocar a visualização a qualquer momento.

Segundo o Instagram, a implantação de novos feeds dará aos usuários mais opções de controle sobre os conteúdos que querem ver. “Queremos que as pessoas tenham um controle significativo sobre sua experiência no Instagram. Cada um usa o Instagram de maneira diferente e esperamos que essas opções possam ajudar as pessoas a decidirem o que funciona melhor para elas”, afirmou a empresa em comunicado.

2 de 2 Feed "Favoritos" do Instagram mostrará publicações de pessoas selecionadas em ordem cronológica — Foto: Divulgação/Instagram Feed "Favoritos" do Instagram mostrará publicações de pessoas selecionadas em ordem cronológica — Foto: Divulgação/Instagram

A empresa explica que o feed com recomendações de algoritmos foi mantido porque, após a realização de pesquisas, compreendeu-se que muitos usuários estão satisfeitos com o modelo atual. Esse também foi o motivo que levou a companhia a não optar pelo feed cronológico como visualização padrão da plataforma.

De acordo com o relatório, as pessoas conseguem visualizar mais de 90% dos posts de amigos no modelo atual, com recomendações de algoritmos. Esse número, segundo o Instagram, tem resultado inferior à metade em um feed cronológico. A rede social também afirma que o engajamento das publicações é maior em um feed ranqueado por algoritmos, e isso aumenta em 50% o número de visualizações de um post.

Feed cronológico foi abandonado em 2016

O Instagram deixou de exibir posts em ordem cronológica em 2016, quando os algoritmos passaram a escolher o que seria mais interessante para os usuários, de acordo com suas preferências e seu comportamento na plataforma. Apesar do estranhamento por parte da comunidade, o novo modelo de exibição fez com que as pessoas passassem mais tempo usando a rede social.

Ainda assim, grande parte da comunidade sempre desejou ter o feed antigo de volta, mesmo depois de tantos anos utilizando o novo formato. Em dezembro de 2021, o CEO do Instagram anunciou que a rede social implantaria o modelo cronológico novamente este ano, alegando que a função daria mais controle da experiência de navegação aos usuários.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Instagram restabelece uma função antiga no aplicativo. Recentemente, a plataforma trouxe de volta o recurso “Melhores Amigos”, que havia sido substituído pela ferramenta “Pessoas Selecionadas” em 2021. Ao que tudo indica, o experimento não foi bem aceito pelos brasileiros devido à necessidade de editar a relação de contatos a cada publicação, o que resultou na volta ao modelo inicial, com uma listagem fixa de amigos próximos.

