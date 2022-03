Esta é a maior atualização do software desde o lançamento do iOS 15, em setembro do ano passado. O update mais recente do sistema virá pré-instalado nos novos modelos da Apple: o iPhone 13, iPhone 13 Pro e a versão mais barata da linha, o iPhone SE. A seguir, confira as principais novidades do iOS 15.4 e os aparelhos compatíveis com o sistema.

1 de 4 iOS 15.4 chega com Face ID que lê rosto com máscara, novos emojis e mais; veja novidades — Foto: Reprodução/Unsplash iOS 15.4 chega com Face ID que lê rosto com máscara, novos emojis e mais; veja novidades — Foto: Reprodução/Unsplash

Backup do Whatsapp travou no iPhone? Veja o que fazer no Fórum do TechTudo

Face ID

O Face ID agora pode reconhecer rostos mesmo com máscara de proteção. Para isso, o recurso usa uma proporção menor para fazer a verificação da identidade, o que exigirá do usuário mais atenção ao segurar o telefone e poder desbloqueá-lo. Caso o ângulo não esteja bom, surgirá um aviso pedindo para olhar mais diretamente para a tela. O mecanismo funciona da mesma maneira para quem usa óculos de grau e promete facilitar o processo de reconhecimento facial, já que não será preciso tirar a máscara ou digitar a senha repetidas vezes.

2 de 4 Face ID com melhoria para quem usa máscara e óculos de grau — Foto: Reprodução/9to5Mac Face ID com melhoria para quem usa máscara e óculos de grau — Foto: Reprodução/9to5Mac

Entre as novidades do iOS 15.4 está também uma nova voz em inglês para Siri. Batizada de “Quinn”, a quinta voz americana adicionada à assistente inteligente pertence a um membro da comunidade LGBTQIA+, segundo a Apple. Duas vozes falantes de língua inglesa já haviam sido adicionadas ao iOS 15, e com a nova adição do iOS 15.4, a empresa oferece mais uma opção em gênero neutro. Desde o ano passado as vozes não são mais definidas como “feminino” ou “masculino".

Com o iOS 15.4, os donos de iPhone ganham 37 novas opções de emojis para usar em conversas online. Os ícones, revelados pelo Unicode Consortium, incluem uma carinha derretendo, duas mãos formando um coração, apertos de mão multirraciais e um homem grávido. Há também adições nas categorias animais e natureza, comidas, objetos e símbolos.

3 de 4 Novos emojis do iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia Novos emojis do iOS 15.4 — Foto: Reprodução/Emojipedia

Controle Universal

Um dos recursos mais aguardados pelos usuários, o Controle Universal permite conectar vários dispositivos (Macs e iPads) a uma fonte, usando o teclado e o mouse para mover conteúdos entre os aparelhos. Assim, será possível escolher qual é o principal e quais ficam como telas secundárias. A ferramenta havia sido anunciada inicialmente como parte do macOS Monterey, mas teve o lançamento adiado várias vezes.

Recursos de segurança

O iOS 15.4 traz novas funcionalidades para melhorar os recursos de segurança. No AirTag, dispositivo usado para rastrear objetos da Apple — como celulares, AirPods e Apple Watch — foram adicionados recursos anti-stalk, como alertas e instruções, pois o aparelho estava sendo usado indevidamente para stalkear pessoas. No iCloud Keychain, sistema de gerenciamento de senhas, agora é possível adicionar notas às informações de login e senhas salvas.

Outras funções

A atualização vem ainda com outros recursos inéditos. É o caso do “Tap to Pay”, que permite transformar iPhones em terminais de pagamento por aproximação; do FaceTime com chamada espacial e novo modo retrato; SharePlay com tecnologia 5G; suporte para o gatilho adaptável DualSense do PS5, e Live Text, função que permite usar a câmera para capturar textos e colar em outros apps. Embora isso já pudesse ser feito no aplicativo de Notas e Lembretes, o iOS 15.4 melhorou a integração do recurso de digitalização de texto.

4 de 4 iOS 15: Live Text — Foto: Reprodução/Apple iOS 15: Live Text — Foto: Reprodução/Apple

A atualização do sistema operacional foi lançada em 14 de março em todos os smartphones posteriores ao iPhone 6S. Para saber se você pode fazer o upgrade, confira abaixo a lista completa dos modelos que recebem o update.

Modelos compatíveis com o iOS 15.4

Com informações de Apple, Cnet, The Verge e ZDNet

Veja também: iOS 15.2: como ativar e usar o relatório de privacidade do iPhone