iPhone 13 Pro Max supera Galaxy S22 Ultra e segue líder em teste de bateria

A ficha técnica do Galaxy S22 Ultra apresenta vantagem aparente tanto pela quantidade de miliamperes, quanto pelas especificações da tela. Ou seja, são 5.000 mAh do telefone da Samsung contra os 4.352 mAh estimados do dispositivo da Apple. Além disso, a taxa variável de atualização da tela, que começa em 1 Hz no aparelho da fabricante sul-coreana, também poderia influenciar em termos de durabilidade do recurso.

Por outro lado, a prática não confirmou o que as especificações prometiam. Pelo contrário, a única tarefa em que os telefones mostraram desempenho semelhante foi a de stand-by, em que os smartphones tiveram tempo de duração parecido. No entanto, em tarefas que vão desde uso simples até atividades mais intensas, o iPhone 13 Pro Max estava sempre à frente.

2 de 2 Galaxy S22 Ultra esteve longe de superar o iPhone 13 Pro Max em testes de bateria — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra esteve longe de superar o iPhone 13 Pro Max em testes de bateria — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A exemplo de tarefas executadas, vale pontuar a primeira, que foi uma ligação com 60 minutos de duração. Enquanto o iPhone 13 Pro Max abaixou apenas um ponto na porcentagem de bateria, o Galaxy S22 Ultra perdeu seis. No ano passado, o desempenho do S21 Ultra foi um ponto acima do modelo deste ano.

Após perder na disputa de exibição de vídeos, a bateria do aparelho da gigante sul-coreana também ficou para trás no quesito games. Uma partida de Alto's Adventure foi capaz de demonstrar uma diferença de menos nove pontos da bateria do iPhone em contraposição aos 17% do percentual perdido no Galaxy. Isso determinou uma diferença significativa na autonomia dos celulares.

Com informações de Phonebuff (1 e 2)