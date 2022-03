iPhone 13 Pro Max vence prêmio de melhor celular na MWC 2022

Vale destacar que o iPhone 13 Pro Max concorreu apenas com celulares que também foram apresentados em 2021. Deste modo, lançamentos recentes como o Galaxy S22 Ultra e Motorola Edge 30 Pro não estavam entre as possíveis escolhas dos jurados.

Anunciado globalmente em setembro de 2021, o iPhone 13 Pro Max é considerado pela Apple como "o melhor iPhone de todos os tempos". O celular topo de linha da marca da maçã foi lançado no Brasil um mês depois do anúncio mundial, por valores que partiam de R$ 10.499 na versão de 128 GB e chegavam a R$ 15.499 na opção de 1 TB. Hoje o modelo mais básico pode ser encontrado por R$ 8.909 — desconto de R$ 1.590, enquanto a variante de 1 TB é vista por R$ 11.999 , redução de R$ 3.500.

Com tela de 6,7 polegadas, processador A15 Bionic e câmera tripla de 12 MP, o smartphone mais caro da Apple superou recentemente o rival S22 Ultra em testes de recursos fotográficos. Logo após o lançamento, em 2021, o iPhone 13 Pro Max também quebrou o recorde de bateria ao ficar com a tela ligada por um período de quase dez horas.

A Mobile World Congress (MWC) 2022 é o maior evento anual dedicado à telefonia móvel do planeta. Mesmo diante do avanço da variante ômicron, o maior congresso de celulares do planeta manteve o encontro presencial, contando com a participação de gigantes do mercado, como Google, Poco (subsidiária da Xiaomi), Samsung e Huawei. O congresso ocorreu entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, em Barcelona, na Espanha.