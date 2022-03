iPhone 13 Pro Max vs Galaxy S22 Ultra: compare preço e ficha técnica

Com o lançamento do Galaxy S22 Ultra , o iPhone 13 Pro Max ganhou um rival de peso. Os poderosos celulares da Samsung e da Apple se equivalem nos quesitos telona e processador. Por outro lado, trazem particularidades no design e nos recursos de câmera. Confira nas linhas a seguir as semelhanças e diferenças entre os smartphones premium.

Tela e design

2 de 7 Galaxy S22 Ultra tem pegada de Galaxy Note e tela grande — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra tem pegada de Galaxy Note e tela grande — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os dois aparelhos prometem imagens bem definidas por conta da alta resolução dos painéis. No Samsung são 3088 x 1440 pixels enquanto o aparelho da Apple tem 2778 x 1284 pixels. Na intensidade de brilho, o Galaxy bate 1.750 nits de máxima, enquanto que o iPhone vai a 1.200.

Há diferenças bem perceptíveis no design. O iPhone tem linhas mais suaves e adota o design que a Apple vem aplicando em seus smartphones já há alguns anos. Composto em metal e com vidro resistente nas duas faces, ele tem certificação IP68 de resistência à água e poeira e está disponível no mercado em quatro cores: grafite, prata, dourado e azul claro.

Já o Galaxy S22 Ultra tem um quê de Galaxy Note, com um corpo mais quadrado, de arestas mais pronunciadas. Com slot para abrigar a S Pen, o celular da Samsung também aplica materiais premium – com destaque para o vidro Gorilla Glass Victus+ de última geração. O dispositivo também conta com IP68, e está disponível nas cores preto, branco, verde ou vinho.

Câmeras do Galaxy e do iPhone

No quesito câmeras, há diferenças significativas por trás das abordagens de cada marca. No lado da Samsung, o S22 Ultra vem com quatro câmeras com sensores que trazem resoluções que variam a depender do tipo de lente. Já no iPhone 13 Pro Max são três câmeras, todas com a mesma resolução. Vale destacar que o conjunto fotográfico do telefone mais recente da Apple é o melhor da história da marca.

3 de 7 Galaxy S22 Ultra traz câmera de 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra traz câmera de 108 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No S22 Ultra está o conjunto fotográfico a seguir:

Wide de 108 MP e abertura focal em f/1.8 com autofoco Dual Pixel

Teleobjetiva periscópica de 10 MP e f/4.9 com zoom óptico de 10x

Teleobjetiva convencional de 10 MP e f/2.2 com zoom óptico de 3x

Ultra wide de 12 MP e f/2.2

A tecnologia da Samsung é bem completa. A ideia é a de que o usuário tenha uma lente para cada ocasião: a wide faz as fotos de enquadramento mais convencional, as teleobjetivas permitem aproximar elementos e objetos e a ultra wide vai desenvolver capturas mais abertas, indicada para panoramas.

Um destaque relevante fica por conta da habilidade de criar zoom óptico combinando os fatores de aproximação das duas lentes, ponto que acaba diferenciando o S22 diante da concorrência.

4 de 7 Trio de câmeras do iPhone conta com software avançado para resultados de alta qualidade — Foto: Reprodução/ Apple Trio de câmeras do iPhone conta com software avançado para resultados de alta qualidade — Foto: Reprodução/ Apple

Já no iPhone 13 Pro Max estão presentes os seguintes sensores:

Wide de 12 MP e f/1.5

Teleobjetiva de 12 MP e f/2.8

Ultra wide (com capacidade macro) de 12 MP e f/1.8

Como se pode observar, a Apple vai por outro caminho. As três lentes cobrem os diversos cenários de uso – com a ultra wide inclusive fazendo papel de macro quando necessário. De forma marcante, o iPhone mais recente se destaca na produção de vídeo, com modos de captura cinematográficos e suporte à geração de conteúdo ProRes, formato de vídeo profissional suportado pela Apple

Tanto Galaxy quanto iPhone prometem suporte a aprimoramento de imagem por meio de inteligência artificial (AI), com apps de câmera bem completos e boa performance na captura de foto no escuro. Modos alternativos marcam presença – como o popular modo retrato – e há lentes com estabilização ótica para gravações sem tremidas em ambos os aparelhos. Na resolução de vídeo, o Galaxy produz material em 8K (24 FPS), enquanto que o iPhone se limita ao 4K (até 60 FPS).

Para selfies, o celular da Apple é o que tem câmera mais modesta, com resolução máxima de 12 MP diante da opção de 40 MP instalada no S22 Ultra. Cabe lembrar, porém, que em ambos os casos estamos falando de câmeras de excelente qualidade e que, nestes casos, a contagem de megapixels tende a ser menos relevante.

Desempenho

5 de 7 Versão brasileira do S22 Ultra vem com Snapdragon dessa vez — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Versão brasileira do S22 Ultra vem com Snapdragon dessa vez — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O duelo de performance bruta entre os dois celulares promete ser interessante: o Galaxy S22 Ultra vem com o novo Snapdragon 8 Gen 1, processador octa-core mais poderoso do portfólio atual da Qualcomm. Já o iPhone roda com o A15 Bionic, herdeiro da longa série de processadores de alta performance criada pela Apple e hoje presente nos Macs.

Em números, o chip do Galaxy é formado por oito núcleos de até 3 GHz de velocidade (há núcleos de faixas intermediárias e baixas de performance de forma a equilibrar o consumo de energia do chip). Já o A15 Bionic é um hexa-core que, similar ao Snapdragon, também tem núcleos de alta e baixa velocidade.

A Apple tende a ser bem reticente a respeito das minúcias das especificações técnicas de seus produtos, mas sabe-se de forma extraoficial que o A15 tem dois núcleos de 3,2 GHz de máxima velocidade. Esses dados de performance, assim como o total de memória RAM em 6 GB, são obtidos por desenvolvedores que acabam obtendo naturalmente acesso ao hardware e divulgam essas informações.

Na memória RAM, o S22 Ultra traz 8 GB na versão vendida no Brasil. Já no armazenamento, o Galaxy tem edições de 256 GB ou 512 GB, enquanto o iPhone possui 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Nenhum dos dois aparelhos oferece espaço para instalação de microSD.

Bateria

6 de 7 iPhone 13 Pro Max, assim como o S22, vem sem carregador na caixa — Foto: Divulgação/Apple iPhone 13 Pro Max, assim como o S22, vem sem carregador na caixa — Foto: Divulgação/Apple

Tanto Galaxy quanto iPhone chegam ao consumidor sem um carregador de tomada incluso na caixa. A falta é uma má notícia porque os dois telefones são compatíveis com tecnologias de recarga rápida, com o S22 Ultra indo a 45 Watts e o iPhone a estimados 27 Watts máximos. A Samsung confirmou que fornecerá carregador de graça para clientes que assim desejarem, desde que cumpram certos requisitos.

Na capacidade bruta, a Samsung informa em caráter oficial que a bateria do S22 Ultra tem 5.000 mAh, suficientes para algo entre um ou dois dias de uso moderado. Do lado do iPhone, a Apple nunca revela a capacidade bruta da bateria, mas sabe-se de forma extraoficial que o componente vem com 4.352 mAh, algo suficiente para até 28 horas de reprodução de vídeo, nas contas da marca da maçã.

Sistema

O S22 Ultra vem com Android 12 e já faz parte da nova política da Samsung que promete até quatro anos de atualizações de sistema operacional a seus celulares. Além do Android mais recente, o telefone roda com a One UI 4.1, interface customizada com apps, serviços e recursos típicos de aparelhos da linha Galaxy.

Já o iPhone roda com iOS 15 e, como é tradição nos produtos da Apple, deve receber atualizações de sistema operacional por pelo menos cinco anos. Desde o lançamento, já ocorreram algumas e, no momento, o iPhone roda com o iOS 15.3.

Recursos extras

7 de 7 S Pen embutida no Galaxy S22 Ultra é um diferencial significativo do celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo S Pen embutida no Galaxy S22 Ultra é um diferencial significativo do celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ambos os smartphones possuem conexão à rede 5G, com suporte a Wi-Fi 6E (802.11ax) e Bluetooth 5.2, útil sobretudo para uso com fones de ouvido sem fio já que nenhum deles tem saída P2. Em comum, também há a presença de conectividade NFC interessante para o uso de acessórios, como as capinhas smart da Samsung, mas também para habilitar o uso dos celulares como método de pagamento por aproximação.

Na biometria, há diferenças marcantes de um para outro. A Apple aposta no Face ID, uma robusta tecnologia de reconhecimento facial que usa câmeras 3D. Já a Samsung aplica um sensor de impressões digitais instalado sob a tela do celular, apesar de também trazer desbloqueio por biometria facial.

Outro diferencial importante do Galaxy S22 Ultra é a caneta inteligente S Pen, que vem junto com o aparelho, e é utilizada para controlar o telefone, desenhar, fazer anotações, interagir com a tela de forma precisa e até controlar o aparelho a uma certa distância. Não há nada parecido para o iPhone.

Preços de Galaxy e iPhone

O Galaxy S22 Ultra chega ao mercado brasileiro com preço que repete o de lançamento do S21 Ultra: a versão de 256 GB é a mais em conta e estreia por R$ 9.499 por aqui, enquanto o modelo de 512 GB é vendido a R$ 10.499.

Já o iPhone 13 Pro Max chegou por aqui nas seguintes faixas de preço: R$ 10.499 (128 GB), R$ 11.499 (256 GB), R$ 13.499 (512 GB) e R$ 15.499 (1 TB). Hoje em dia o iPhone é encontrado por valores partindo de R$ 9.250.

Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Max Especificações Galaxy S22 Ultra iPhone 13 Pro Max Lançamento fevereiro de 2022 outubro de 2021 Preço de lançamento a partir de R$ 9.499 a partir de R$ 9.499 Preço atual a partir de R$ 9.499 a partir de R$ 9.250 Tela 6,8 polegadas, 120 Hz 6,7 polegadas, 120 Hz Resolução de tela Quad HD+, 3088 x 1440 pixels 2778 x 1284 pixels Processador Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core de até 2.84 GHz) A15 Bionic Memória RAM 8 ou 12 GB não confirmado Armazenamento 256 ou 512 GB 128, 256, 512 GB ou 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira Principal de 108 MP, teleobjetiva periscópica de 10 MP, teleobjetiva de 10 MP e ultra wide de 12 MP Principal de 12 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP Câmera frontal 12 MP 40 MP Sistema operacional Android 12 com One UI 4.1 iOS 15 Bateria 5.000 mAh não confirmado Dimensões e peso 163,3 x 77,9 x 8,9 mm; 229 gramas 160,8 x 78,1 x 7,7 mm; 240 gramas Cores preto, branco, verde ou vinho grafite, dourado, prata ou azul claro