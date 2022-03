iPhone 13 verde chega ao Brasil em 8 de abril

O iPhone 13 verde chega oficialmente ao Brasil no dia 8 de abril. A nova cor foi anunciada globalmente pela Apple no começo de março, durante o evento de lançamento do iPhone SE 2022. Além do verde tradicional, que será oferecido no modelo padrão e no Mini, também há a opção em verde-alpino (metálico) para o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max.