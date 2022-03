iPhone domina ranking de celulares mais vendidos de 2021; veja lista completa

De acordo com a Counterpoint Research, o sucesso do Galaxy A12 se deve principalmente ao número de vendas em regiões como América Latina, América do Norte e Europa Ocidental. A Xiaomi, por sua vez, aparece no ranking com Redmi 9A na sétima posição e o Redmi 9 na décima — no entanto, com mercado mais expressivo em países da Ásia, como China e Índia.