iPhone SE 2022: o que esperar do evento especial da Apple

A Apple deve anunciar o lançamento do iPhone SE 2022 no evento online "Peek Performance" , que ocorrerá nesta terça-feira (8). Embora a conferência tenha sido marcada oficialmente pela fabricante, a revelação do novo celular ainda está recheada de mistérios. Rumores confiáveis, contudo, indicam que o aparelho deve ter design similar ao iPhone SE 2020 e pode trazer o chip A15 Bionic , que também está presente na linh a iPhone 13 .

Com a presença do processador mais recente da marca até o momento, é bem provável que o iPhone SE 2022 tenha suporte à conexão 5G, diferentemente do seu antecessor lançado há dois anos. Por outro lado, até o momento, não há qualquer especulação sobre a quantidade total de memória RAM e sobre as opções de armazenamento interno do aparelho.

2 de 5 iPhone SE 2022 deve ter o mesmo tamanho e design do modelo 2020 — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 deve ter o mesmo tamanho e design do modelo 2020 — Foto: Divulgação/Apple

O smartphone deve manter, porém, o mesmo tamanho de tela do modelo anterior, com 4,7 polegadas. Além disso, a câmera principal deve seguir com apenas um sensor de 12 MP, mantendo assim o mesmo corpo e aparência utilizados pela Apple desde o iPhone 8.

Estimativa de preço do iPhone SE 2022

Não há como prever quanto custará o iPhone SE 2022 em seu lançamento, mas se for levado em consideração o preço do iPhone SE 2020 quando chegou às lojas, a tendência é de que o novo aparelho siga como uma opção barata da Apple, superando até mesmo o iPhone 12 Mini em questão de economia.

Quando foi lançado no Brasil em abril de 2020, o iPhone SE custava R$ 3.699 em sua versão com 64 GB de armazenamento. Entretanto, o mesmo aparelho pode ser encontrado hoje em dia a partir de R$ 2.699, de acordo com o resultado de busca do Compare TechTudo. Apenas para efeito de comparação, o iPhone 12 Mini, que também deveria ser econômico, custa a partir de R$ 5.699 no site da Apple.

3 de 5 iPhone SE 2022 deve ter o mesmo corpo do iPhone SE 2020 — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 deve ter o mesmo corpo do iPhone SE 2020 — Foto: Divulgação/Apple

MacBook Pro também é esperado

Apesar dos rumores escassos, também pode-se esperar que o evento da Apple apresente um MacBook Pro com processador M2, para substituir o modelo de 2020. O notebook anterior vinha de fábrica com o chip M1, e foi o primeiro da série fabricado pela empresa desde que ela passou a não mais utilizar chips da Intel em seus produtos.

Segundo as especulações publicadas pelo site Bloomberg, a ficha técnica do novo MacBook Pro também deve incluir uma tela mais econômica, sem a tecnologia "Pro Motion". Dessa forma, a tendência é que o laptop venha com display LED mais barato. Até o momento, não há qualquer confirmação da Apple ou rumores sobre preço ou disponibilidade.

4 de 5 MacBook Pro 2020 com M1 deve ganhar um substituto no mesmo evento. — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro 2020 com M1 deve ganhar um substituto no mesmo evento. — Foto: Divulgação/Apple

Novo iPad Air é pouco provável

De acordo com o Mark Gurman, considerado um "guru" quando se trata de lançamentos relacionados à Apple, o próximo evento da empresa poderia trazer também um novo iPad Air. Entretanto, os rumores acerca do novo tablet são escassos, e uma revelação no dia 8 de março parece improvável.

De todo modo, vale ressaltar que, nas palavras do analista, o novo iPad Air poderia ter suporte à rede 5G e um novo processador, provavelmente o atual A15 Bionic, da mesma forma que é especulado para o iPhone SE 2022. Não há qualquer referência vazada sobre o design do produto e a expectativa de preço.

Atualização do iOS está próxima

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, a Apple estaria planejando soltar o download do iOS 15.4 ainda em março de 2022. A nova versão do sistema operacional terá, entre outras novidades, um recurso inédito que possibilita o reconhecimento facial mesmo de máscara. A data de lançamento do software pode ser apresentada durante o evento.

5 de 5 Convite para evento da Apple menciona “uma performance inédita” — Foto: Divulgação/Apple Convite para evento da Apple menciona “uma performance inédita” — Foto: Divulgação/Apple

Como assistir ao evento da Apple

O evento da Apple será transmitido ao vivo pelo canal oficial da companhia no YouTube, no dia 8 de março a partir das 15h no horário de Brasília.