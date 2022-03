iPhone SE 2022 vs Galaxy S21 FE: compare preço e ficha técnica

O recém-lançado iPhone SE 2022 chegou ao mercado com uma proposta parecida com a do Galaxy S21 FE : ser um smartphone "econômico", mas com características presentes em modelos topo de linha. Ambos possuem similaridades na ficha técnica, como o acesso à rede 5G e carregamento sem fio . Já o tamanho da tela e o sistema de câmeras são características que diferem entre eles; confira todos os detalhes nas linhas abaixo.

Tela e design

O visual dos celulares é um dos pontos de maior diferença. Há quem prefira a tela grande com maior aproveitamento do Samsung, bem como existe o público que se interessa mais pelo tamanho diminuto do celular da Apple. O painel é de 4,7 polegadas no modelo da maçã, que segue o mesmo design do iPhone 8. Já no celular da fabricante sul-coreana, o display é de 6,4 polegadas.

A tecnologia da tela também é diferente. O Galaxy S21 FE entrega a resolução Full HD+ e a moderna tecnologia AMOLED Dinâmico 2X (a mesma presente no Galaxy S22), que traz cores vivas e com alto contraste. Por outro lado, o iPhone SE 2022 é equipado com um display Retina IPS LCD, com resolução no formato HD.

O Samsung sai na frente também quando o assunto é taxa de atualização. A tela do S21 FE possui 120 Hz, contra os 60 Hz presentes no celular da maçã. Isso significa imagens mais fluidas no telefone da empresa sul-coreana. O aparelho ainda conta com uma densidade de pixels por polegada maior: 403 ppi, enquanto o iPhone SE conta com 326 ppi. Na prática, a diferença não é perceptível a olho nu.

Os dois smartphones possuem resistência a riscos e arranhões. No entanto, o iPhone SE 2022 promete maior durabilidade, pois a Apple equipa o dispositivo com o mesmo vidro presente no iPhone 13. De acordo com a empresa, é o mais resistente do mercado. Por outro lado, o Galaxy S21 FE entrega o Gorilla Glass Victus, que também confere boa resistência ao produto.

Diferentemente do iPhone SE 2022 que tem traseira de vidro, o Galaxy S21 FE é revestido por plástico nessa área. Vale mencionar que os dois dispositivos possuem bordas em alumínio e parte frontal em vidro.

Câmeras

O Galaxy S21 FE é equipado com um conjunto triplo de câmeras traseiras, enquanto o concorrente da Apple apresenta apenas uma câmera. Sendo assim, o Samsung oferece recursos que não são possíveis com o iPhone SE 2022, como por exemplo a capacidade de fazer fotografias com ângulo mais aberto.

O conjunto de câmeras do iPhone SE 2022 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2)

Já os sensores do Galaxy S21 FE são divididos em:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f.2 e 123º)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 32 MP (f/2.2)

Como é possível observar, o modelo da Samsung possui um arranjo mais robusto. No entanto, apesar de parecerem simples, as câmeras do iPhone SE 2022 também conseguem bons resultados. Vale destacar que a câmera traseira é capaz de realizar o modo retrato (que desfoca o fundo), mesmo com a ausência de um segundo sensor.

A Apple promete ótimas fotos, mesmo em situações de baixa luz. Os dois smartphones entregam boas fotografias, mas só o Samsung conta com lentes ultra wide — para fotos mais abertas — e teleobjetiva — que aproxima sem perder qualidade. Vale mencionar que a câmera frontal do S21 FE tem maior resolução, mas que isso não é fator determinante para uma qualidade maior de selfies.

Os dois aparelhos conseguem gravar vídeos em até 4K a 60 quadros por segundo, mas a gravação em câmera lenta é diferente: o Galaxy S21 FE captura o máximo de 960 quadros por segundo, enquanto o iPhone SE 2022 se limita a 240 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

A versão do Galaxy S21 FE comercializada no Brasil é equipada com o processador Exynos 2100 de seis núcleos, exatamente o mesmo presente no irmão mais caro Galaxy S21. Isso significa que o celular tem poder suficiente para executar as tarefas mais exigentes, além de rodar jogos pesados.

O iPhone SE 2022 não fica para trás quando o assunto é performance. A Apple implementou no pequenino o mesmo chip do iPhone 13, o A15 Bionic — o mais poderoso e recente da companhia até o momento.

Em relação a multitarefa, a ficha técnica do Galaxy S21 FE menciona 6 GB de memória RAM. Apesar de a Apple não especificar quantidade de memória, estima-se que o valor seja de 3 GB. Vale mencionar que o iOS, presente nos smartphones da maçã, demanda menos recursos do que o Android. Por isso, os modelos com sistema operacional da Google tendem a ter quantidades mais generosas de memória RAM.

O iPhone SE 2022 está disponível em três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Por outro lado, o Galaxy S21 FE oferece versão única de 128 GB. Nenhum dos dois oferece suporte a expansão de memória via cartão microSD.

Bateria

Nas especificações do smartphone da Samsung há uma bateria de 4.500 mAh de capacidade. A Apple não costuma revelar esse detalhe de ficha técnica, mas é estimado que o modelo tenha uma célula de cerca de 2.000 mAh. Vale lembrar novamente que, apesar da discrepância entre os dois, o iOS consome menos recursos de hardware do que o Android. De qualquer forma, as duas marcas prometem pelo menos um dia longe da tomada com uso moderado do dispositivo.

Os dois aparelhos suportam carregamento rápido ou sem fio, mas só o Samsung conta com suporte para Wireless PowerShare, que passa energia de um telefone para o outro apenas encostando diferentes aparelhos. O recurso também é capaz de carregar fones de ouvido sem fio e até smartphones de outras marcas que suportam a tecnologia de carregamento por indução do padrão Qi.

Sistema operacional

O Galaxy S21 FE roda o Android 12, o mais recente liberado pelo Google. O celular ainda entrega a interface One UI 4, desenvolvida pela fabricante sul-coreana com diversos recursos exclusivos. O sistema apresenta correção e melhorias de ferramentas já implementadas anteriormente pelo Google, principalmente na parte de segurança e privacidade.

O iPhone SE 2022 foi anunciado com o iOS 15, que também tem novidades na parte de segurança parecidas com as encontradas no Android 12. Um recurso do sistema é o Live Text, que é capaz de extrair os textos de fotos e transcrevê-los para o bloco de notas do smartphone, assim como o app Lens do Google.

Recursos adicionais

Os dois celulares trazem recursos como conexão 5G e NFC. Sendo assim, ambos podem realizar pagamento por aproximação. Outra característica comum é a presença de leitor biométrico. O do iPhone SE 2022 está presente no botão home, com o Touch ID. Já o Galaxy S21 FE vem com leitor de impressão digital ultrassônico na tela.

Na parte de conectividade, os dois são praticamente iguais com Wi-Fi do tipo 802.1, além de Bluetooth 5.0 com A2DP/LE, que gasta menos energia que os padrões antigos.

Qualquer que seja o modelo escolhido, o usuário terá garantida a certificação de resistência a água e poeira, sendo IP67 no iPhone SE 2022 e IP68 no Galaxy S21 FE, mais avançado.

Preço

O Galaxy S21 FE chegou ao mercado brasileiro em janeiro nas cores verde, violeta, branco e preto, pelo preço sugerido de R$ 4.499 na versão de 128 GB, mas já é possível encontrá-lo por R$ 3.499 na Amazon. Já o iPhone SE 2022 foi anunciado neste mês de março pela Apple e está disponível nas cores branco, preto e vermelho. O preço inicial é de R$ 4.199 para a opção com 64 GB.

Apple iPhone SE 2022 vá Samsung Galaxy S21 FE Especificações iPhone SE 2022 Galaxy S21 FE Lançamento março de 2022 janeiro de 2022 Preço de lançamento R$ 4.199 R$ 4.499 Preço atual R$ 4.199 R$ 3.499 Tela 4,7 polegadas 6,4 polegadas Resolução de tela 1334 x 750 pixels 2400 x 1080 Processador A15 Bionic (Apple) Exynos 2100 (Samsung) Memória RAM 3 GB 6 GB Armazenamento 64. 128 e 256 GB 128 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira Principal de 12 MP (f/1.8) Ultra wide de 12 MP (f/2.2), Principal de 12 MP (f/1.8) e Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4) Câmera frontal 7 MP 32 MP (f/2.2) Sistema operacional iOS 15 Android 12 Bateria 1.821 mAh (estimados) 4.500 mAh Dimensão e peso 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 144 g 155,7 x 74,5 x 7,9 mm e 177 g Cores preto, branco e vermelho verde, violeta, branco e preto