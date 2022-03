iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: saiba o que muda entre os celulares Apple

O posto de "celular econômico" da Apple foi atualizado com a chegada do iPhone SE 2022 . Assim como no modelo 2020, a nova geração também repete o design do iPhone 8 , com Touch ID e tela de 4,7 polegadas. Já as grandes novidades são o acesso à rede 5G de altíssima velocidade e o chip A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13 .

O iPhone SE 2020 chegou ao mercado brasileiro pelo preço inicial de R$ 3.699, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.799 — desconto de quase R$ 1.000. Já o novo iPhone SE 2022 será vendido no mercado nacional por cifras que partem de R$ 4.199. Ambos os modelos estão disponíveis em três cores: branco, preto e vermelho. Confira a seguir o que muda entre os dois dispositivos.

iPhone SE 2022 está disponível em três cores — Foto: Divulgação/Apple

Tela e design

A tela do iPhone SE 2022 é a mesma encontrada no celular da geração passada. Ou seja, vemos um painel LCD de 4,7 polegadas com resolução Retina HD (1334 x 750 pixels), que resulta numa taxa de 326 pixels por polegada. Os dois smartphones contam com o recurso True Tone, responsável por ajustar as tonalidades de cores do display de acordo com a luz ambiente.

iPhone SE 2022 tem o mesmo design e tela do iPhone SE 2020 — Foto: Divulgação/Apple

Como mencionado anteriormente, o design dos dois produtos segue o mesmo observado na carcaça do iPhone 8, lançado em 2017. Isso significa a presença de bordas grandes para os padrões atuais e a manutenção do Touch ID para desbloqueio da tela por biometria.

No quesito resistência, o iPhone SE 2022 sai na frente por vir equipado com o mesmo vidro presente no iPhone 13, o mais resistente do mercado, de acordo com a Apple. Uma característica que não mudou é a resistência à água, graças à certificação IP67 — que garante que os dois aparelhos possam ser submersos a uma profundidade máxima de 1 m por até 30 minutos.

Câmeras

Os dois iPhones têm câmera traseira de 12 MP (com abertura f/1.8) e frontal de 7 MP (com abertura f/2.2). Apesar da similaridade, a terceira geração do iPhone SE trouxe melhorias em relação ao modelo anterior, sendo capaz de tirar fotos mais nítidas, mesmo em ambientes com pouca iluminação.

Apesar de câmeras parecidas, iPhone SE 2022 consegue resultados melhores por conta do A15 Bionic — Foto: Reprodução/ Apple

De acordo com a Apple, o avanço no iPhone SE é resultado do novo processador, que ainda permite funções inteligentes como o Smart HDR 4 (responsável por fazer um pós processamento mais robusto das fotografias) e o Deep Fusion (que combina inteligência artificial e redes neurais para aprimorar as imagens).

Os dois iPhones contam com estabilização ótica de imagem, que reduz as chances de fotos tremidas. Além disso, os dois celulares conseguem gravar vídeos em 4K a até 60 quadros por segundo e vídeos em câmera lenta a 240 quadros por segundo.

Vale lembrar que mesmo não tendo sistema duplo de câmeras na traseira, os dois smartphones contam com o modo retrato, que desfoca o fundo usando apenas software.

Desempenho e armazenamento

iPhone SE promete bom desempenho em corpo pequeno — Foto: Divulgação/Apple

Ambos possuem a proposta de serem pequenos, mas poderosos. O iPhone SE 2020 foi lançado em com o mesmo chip do iPhone 11, o A13 Bionic. Na época, era o processador mais potente e recente da companhia em um smartphone. Em números, a Apple afirma que o modelo de 2020 é 1,4x mais rápido do que o iPhone 8.

Já o iPhone SE 2022 foi anunciado com o processador A15 Bionic, o mais atual da companhia até o momento, que é o mesmo presente no topo de linha iPhone 13. Com isso, o modelo se torna 1,8x mais rápido que o iPhone 8.

Apesar da diferença nos processadores, na parte de multitarefa a quantidade de memória RAM permanece em 3 GB. Na parte de armazenamento interno, ambos seguem iguais, oferecendo versões de 64 GB, 128 GB e 256 GB. Como é padrão em smartphones da Apple, não é permitido expandir a memória via cartão microSD, mas é possível assinar pacotes de armazenamento na nuvem pelo iCloud.

Bateria

Novos iPhones não acompanha o carregador de parede na caixa, apenas cabo — Foto: Divulgação/Apple

A Apple não costuma divulgar informações técnicas sobre a bateria, mas informações extraoficiais mencionam a presença de uma célula com 1821 mAh de capacidade nos dois modelos. Apesar de teoricamente iguais, os dois dispositivos funcionam de formas diferentes neste quesito.

De acordo com a Apple, mesmo com a presença da conectividade 5G, o iPhone SE 2022 apresenta melhor performance energética se comparado ao iPhone SE 2020. O salto da autonomia de bateria é explicado pelo novo chip da geração atual, que ainda é responsável por aumentar significativamente a vida útil do componente em relação ao irmão de 2020.

Há ainda o suporte para carregamento rápido, além da possibilidade de carregamento sem fio pelo padrão Qi nos dois dispositivos.

Versão do iOS

iPhone SE 2 e iPhone SE 3 rodam iOS 15 — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone SE 2020 foi lançado com o sistema operacional iOS 13, mas já é possível atualizá-lo para o iOS 15.3 — que é a versão mais recente do sistema e a mesma que vem de fábrica no novo iPhone SE 3.

O novo iOS 15 trouxe correções e melhorias na parte de privacidade e segurança. Um recurso do sistema é o Live Text, que é capaz de extrair os textos de fotos e transcrevê-los para o bloco de notas do smartphone, assim como o app Lens do Google. Além disso, outra característica do sistema é o Relatório de Privacidade, que exibe os programas que tiveram acesso concedido à localização, câmera e microfone, ou outras áreas do celular, nos últimos sete dias.

Recursos adicionais

iPhones econômicos contam com o Touch ID — Foto: Reprodução/Apple

As funções adicionais mudam muito pouco entre os dois aparelhos. A diferença mais significativa é a presença de conexão à internet 5G no modelo de 2022, enquanto o celular de 2020 tem o tradicional 4G.

Tanto a geração passada quanto a atual contam com Bluetooth 5.0, além de NFC. Ambos podem realizar pagamento por aproximação, que pode ser validado pelo leitor de impressão digital Touch ID. Vale mencionar ainda a presença da certificação IP67, que garante resistência à água (numa profundidade máxima de 1 m por 30 minutos) e poeira.

Preço

Os dois modelos são considerados versões mais "econômicas" dos smartphones da empresa. No Brasil, o dólar alto puxa para cima o valor dos aparelhos. O iPhone SE 2020 chegou ao mercado brasileiro pelo preço inicial de R$ 3.699, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 2.799. Enquanto isso, o novo iPhone SE 2022 será vendido no mercado nacional por cifras que partem de R$ 4.199. Os dois modelos estão disponíveis em três cores: branco, preto e vermelho.

iPhone SE 2020 vs iPhone SE 2022 Especificações iPhone SE 2020 iPhone SE 2022 Lançamento abril de 2020 março de 2022 Preço de lançamento R$ 3.699 R$ 4.199 Preço atual R$ 2.799 R$ 4.199 Tela 4,7 polegadas 4,7 polegadas Resolução de tela 1334 x 750 pixels 1334 x 750 pixels Processador A13 Bionic A15 Bionic Memória RAM 3 GB 3 GB Armazenamento 64, 128 e 256 GB 64. 128 e 256 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira 12 MP 12 MP Câmera frontal 7 MP 7 MP Sistema operacional iOS 13 iOS 15 Bateria 1.821 mAh 1.821 mAh Dimensão e peso 148 g 144 g Cores preto, branco e vermelho preto, branco e vermelho

Com informações de Apple