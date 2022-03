iPhone SE 2022 vs Poco X3 Pro: compare preço e ficha técnica

O recém-lançado iPhone SE 2022 e o Poco X3 Pro vieram ao mercado com chips poderosos e preços competitivos em relação aos atuais celulares topo de linha da Apple e da Xiaomi . Com foco no custo-benefício, os dois smartphones têm recursos parecidos, como suporte ao carregamento sem fio e alto desempenho do processador. Por outro lado, tamanho da tela e detalhes da ficha técnica são características que diferem entre eles, como pode ser observado no comparativo a seguir.

Tela e design

O visual dos dois modelos é muito diferente e divide opiniões. O iPhone SE 2022 é compacto e tem o clássico design da Apple, o mesmo utilizado no iPhone 8. Já o Poco X3 Pro tem aspecto mais robusto. O celular da Xiaomi possui maior aproveitamento de tela se comparado com o rival da Apple, que tem bordas grandes para os padrões atuais.

O painel é de 4,7 polegadas no celular da maçã e 6,67 polegadas no da gigante chinesa. A tecnologia da tela também é diferente, já que o Poco X3 Pro entrega um display LCD de resolução Full HD+, enquanto o iPhone SE 2022 é equipado com um display Retina IPS LCD de resolução HD.

O Xiaomi sai na frente quando o assunto é taxa de atualização, já que um dos objetivos dele é agradar ao público gamer. A tela do aparelho conta com 120 Hz, contra os 60 Hz presentes no modelo da maçã. Isso significa que animações de sistema são mais fluidas no Poco X3 Pro.

Embora os dois produtos possuam resistência a riscos e arranhões, vale mencionar que o iPhone SE 2022 vem equipado com o mesmo vidro presente no iPhone 13, que a Apple afirma ser o mais resistente do mercado. Por outro lado, o Poco X3 Pro entrega o Gorilla Glass 6, que também confere resistência ao produto.

Câmeras

Este é um tópico em que os dois aparelhos diferem bastante. A parte traseira do Poco X3 Pro é equipada com um conjunto quádruplo de câmeras, enquanto o iPhone SE 2022 ostenta apenas um sensor traseiro. Diferente do smartphone da Apple, o Xiaomi conta com a capacidade de fazer fotografias com ângulo mais aberto e também com mais detalhes com a lente macro.

O conjunto de câmeras do iPhone SE 2022 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2)

Já o Poxo X3 Pro conta com as seguintes câmeras:

Principal de 48 MP (f/1.8)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 2 MP (f/2.4)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 20 MP (f/2.2)

Numericamente falando, o aparelho da Xiaomi possui um arranjo superior. Apesar de simples à primeira vista, as câmeras do iPhone SE 2022 também conseguem bons resultados e o sensor principal é capaz de realizar o modo retrato (que desfoca o fundo), mesmo com a ausência de uma segunda lente traseira.

A câmera frontal do iPhone SE 2022 conta com 7 MP e tende a ter registros com maior qualidade em baixa luz. Já a do Poco X3 Pro entrega 20 MP, que devem proporcionar boas selfies.

Os dois aparelhos conseguem gravar vídeos em até 4K, sendo 60 fps (quadros por segundo) no smart da Apple e 30 fps no Xiaomi. A gravação em câmera lenta é mais robusta no Poco X3 Pro, pois ele é capaz de capturar o máximo de 960 quadros por segundo, enquanto o iPhone SE 2022 se limita a 240 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

A Xiaomi pensou em desenvolver o Poco X3 Pro para agradar o público que quer usar o aparelho para jogatinas. Por isso, equipou o modelo com o processador Snapdragon 860. Embora não seja o componente mais atual da Qualcomm, ele tem poder suficiente para executar tarefas exigentes, além de rodar jogo mais pesados. Além disso, o smartphone conta com sistema de resfriamento líquido que dissipa o calor e resfria o processador em até 6º C.

Apesar de pequeno, o iPhone SE 2022 não faz feio quando o assunto é performance. A Apple instalou nele o mesmo chip do iPhone 13, o A15 Bionic — mais poderoso e recente da companhia até o momento. Testes de benchmark revelam a superioridade do A15 Bionic em relação ao Snapdragon 860 do Poco X3 Pro. Na prática, o usuário não deve notar uma diferença significativa entre os dois processadores, caso faça uso comum do dia a dia.

Apesar de a Apple não especificar quantidade de memória RAM, estima-se que o valor presente no iPhone SE 2022 seja de 3 GB. Isso é metade da quantidade encontrada no smartphone da Xiaomi. Vale mencionar, no entanto, que o iOS demanda menos recursos do que o Android. O desempenho no multitarefa deve ser parecido entre os dois no uso normal.

O iPhone SE 2022 está disponível em três opções de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Enquanto isso, o Poco X3 Pro só oferece apenas uma versão de 128 GB, mas com a possibilidade de expansão em até 1 TB via cartão micro SD — característica inexistente no rival da Apple.

Bateria

As especificações do Xiaomi apontam para uma bateria de 5.160 mAh de capacidade. De acordo com a marca, a carga é suficiente para assistir a 18 horas de vídeos ou jogar por 11 horas. A Apple não costuma revelar esse detalhe da ficha técnica, mas é estimado que o modelo tenha uma célula de 1.821 mAh, capaz de durar um dia com uso moderado.

Os dois modelos suportam carregamento rápido e também carregamento sem fio, mas o Xiaomi sai na frente por incluir na caixa do produto um carregador de 33 W, que, segundo a marca, proporciona 59% de energia em 30 minutos e, em 59 minutos devolve a carga completa do celular. O iPhone SE 2022 não vem com carregador: traz apenas o cabo Lightining na caixa.

Sistema operacional

O Poco X3 Pro sai de fábrica rodando o Android 11, com atualização garantida para o Android 12. O celular ainda entrega a interface personalizada MIUI 12.5, desenvolvida pela própria fabricante e que é recheada com recursos exclusivos.

O iPhone SE 2022 foi anunciado com o iOS 15. Um recurso do sistema da Apple é o Live Text, que é capaz de extrair os textos de fotos e transcrevê-los para o bloco de notas do smartphone, assim como o app Lens do Google.

Recursos adicionais

Somente o iPhone SE 2022 possui conexão de internet 5G, enquanto o Poco X3 Pro é equipado com o tradicional 4G. Uma característica comum entre ambos é a presença de NFC, que torna os modelos aptos para o pagamento por aproximação.

Outra característica comum é a presença de leitor biométrico. O do iPhone SE 2022 está presente no botão home, o chamado Touch ID, enquanto o sensor de digitais do Xiaomi fica localizado na lateral do dispositivo. Na parte de conectividade, os dois são praticamente iguais com Wi-Fi do tipo 802.11, além de Bluetooth 5.0 com A2DP/LE que gasta menos energia que os padrões antigos.

Por fim, vale destacar o fato de que apenas o iPhone SE 2022 pode ser submerso em água a uma profundidade máxima de um metro por até 30 minutos, graças à certificação IP67. Segundo a Xiaomi, o Poco X3 Pro é resistente a impressões digitais e tem a certificação IP53, que deixa o dispositivo apenas resistente a respingos e poeira.

Preço

Disponível nas cores branco, preto e vermelho, o iPhone SE 2022 foi anunciado neste mês de março pela Apple, ao preço inicial de R$ 4.199 para a versão com 64 GB. Já o Xiaomi Poco X3 Pro, lançado em maio de 2021, desembarcou no mercado nacional por R$ 3.299 no site oficial.

Apple iPhone SE 2022 vs Poco X3 Pro Especificações iPhone SE 2022 Poco X3 Pro Lançamento março de 2022 janeiro de 2021 Preço de lançamento R$ 4.199 R$ 3.999 Preço atual R$ 4.199 R$ 3.499 Tela 4,7 polegadas 6,67 polegadas Resolução de tela 1334 x 750 pixels 1080 x 2400 pixels Processador Apple A15 Bionic Snapdragon 860 Qualcomm Memória RAM 3 GB 6 GB Armazenamento 64. 128 e 256 GB 128 GB Cartão de memória sem suporte micro SD Câmera traseira Principal de 12 MP Principal de 48 Mp + Ultra wide de 8 Mp + Teleobjetiva de 2 Mp + Macro de 2 Mp Câmera frontal 7 MP 20 MP Sistema operacional iOS 15 Android 11 Bateria 1.821 mAh 5160 mAh Dimensão e peso 138.4 x 67.3 x 7.3 mm e144 g 165.3 x 76.8 x 9.4 mm e 215 g Cores preto, branco e vermelho azul, cinza e preto