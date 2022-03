IRPF: como declarar Imposto de Renda 2022 pelo celular

É possível declarar o Imposto de Renda 2022 pelo celular por meio do aplicativo IRPF, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). A ação consiste em fazer o login na plataforma com a conta Gov.br e preencher dados pessoais e informações acerca de renda, bens, como imóveis, e pagamentos. Segundo a Receita Federal , o prazo de entrega do documento, que tem como ano-base 2021, vai até 29 de abril. Já a restituição começa a ser paga em maio.

Devem fazer a declaração do imposto de renda aqueles que receberam mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis (salários, pensões, aposentadoria e aluguéis) em 2021. A perda do prazo da declaração resulta em multa de 1% a 20% sobre o valor do imposto devido por cada mês de atraso. A declaração também pode ser feita via computador pelo Programa Gerador da declaração (PGD), que está disponível para download no site da Receita Federal. A seguir, saiba como declarar Imposto de Renda 2022 pelo celular.

1 de 21 Aplicativo Meu Imposto de Renda (IRPF) permite preencher e enviar declaração; saiba como — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo Meu Imposto de Renda (IRPF) permite preencher e enviar declaração; saiba como — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como declarar Imposto de Renda 2022 pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo Meu Imposto de Renda (IRPF) e, na tela inicial, toque em "Entrar com Gov.br". Em seguida, digite seu CPF no campo indicado e vá em "Continuar";

2 de 21 Ação para fazer login no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para fazer login no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Depois, digite a senha no campo indicado e toque em "Entrar". Feito isso, vá em "Autorizar" para prosseguir;

3 de 21 É preciso autorizar o uso de dados pessoais para fazer login no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco É preciso autorizar o uso de dados pessoais para fazer login no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. No banner referente à declaração de 2022, aperte no ícone de "+". Depois, vá em "Iniciar Declaração";

4 de 21 Ação para inicia a preencher a declaração no app IRPF — Foto: Marcela Franco/TechTudo Ação para inicia a preencher a declaração no app IRPF — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Passo 4. A tela exibirá três opções para iniciar o procedimento. A "Declaração pré-preenchida" já traz alguns campos completos, mas para optar por ela, é preciso ter conta Gov.br nível Ouro. Já em "Informações do ano-anterior" o app completará alguns campos com os dados da declaração do ano passado. No exemplo, o TechTudo foi em "Declaração em Branco". Nela, o usuário precisa adicionar todas as informações do zero. Feito isso, toque em "Identificação" para começar;

5 de 21 Caso sua conta Gov.br seja bronze, é preciso iniciar a declaração em branco no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Caso sua conta Gov.br seja bronze, é preciso iniciar a declaração em branco no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Inicie o processo ao tocar nas bolinhas de acordo com a sua situação. Em seguida, em "Natureza de ocupação", aperte na seta para adicionar a opção aplicável a você. Depois, selecione uma ocupação e clique sobre ela;

6 de 21 Ação para preencher a parte de identificação no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para preencher a parte de identificação no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Em seguida, aperte na seta de baixo para adicionar a sua ocupação principal. Você pode usar a barra de pesquisa para digitar a área a qual trabalha e, assim, o app exibe a opção correspondente. Para selecionar, basta tocar sobre ela. Perceba que o número ao lado do triângulo, localizado no topo da tela, diminui à medida que você preenche os campos;

7 de 21 Adicione sua ocupação principal no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione sua ocupação principal no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Continue a adicionar suas informações nos campos indicados ao tocar sobre o que é solicitado. Em seguida, é preciso informar seu endereço. Escolha entre "Brasil" ou "Exterior" e selecione a opção adequada para você. Depois, adicione o CEP para o app preencher o nome da rua, bairro e munícipio. Depois, digite o número de telefone da sua casa;

8 de 21 Informe o endereço no app — Foto: Reprodução/Marcela Franco Informe o endereço no app — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Feito isso, adicione o número do seu celular e e-mail. Após completar todas as pendências, o triângulo será substituído por um círculo com um ícone de visto. A mudança significa que todas as informações foram preenchidas e você pode continuar. Para isso, toque no menu. Agora, é hora de completar os dados dos dependentes, se houver. Toque em "Familiares" para continuar;

9 de 21 Toque no menu no canto da tela para visualizar outras áreas que precisam ser preenchidas no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no menu no canto da tela para visualizar outras áreas que precisam ser preenchidas no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Aperte em "Dependente" e, depois, toque na seta indicada;

10 de 21 Adicione os dependentes da sua renda na declaração no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione os dependentes da sua renda na declaração no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Selecione um tipo de dependente ao tocar sobre ele. Em seguida, complete os campos indicados com as informações do dependente. Depois, aperte em "Salvar";

11 de 21 Selecione a opção de dependente adequada a sua situação no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione a opção de dependente adequada a sua situação no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Após salvar a ação, você pode adicionar mais dependentes no ícone de "+" ou excluir as informações tocando na lixeira. As opções aparecem na parte de baixo da tela. Após completar todos os dependentes, toque no menu novamente. Agora, vá em "Rendimentos" para continuar;

12 de 21 Adicione mais dependentes tocando no ícone de "+" — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione mais dependentes tocando no ícone de "+" — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. Aperte em uma das opções que corresponda ao tipo de rendimento que você deseja adicionar. No exemplo, o TechTudo adicionou o salário. Feito isso, é preciso adicionar o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, além de informar o total recebido, a contribuição da previdência, o Imposto de Renda na fonte, 13º salário e IRRF sobre este. Essas informações estão presentes na folha de rendimentos anuais que a empresa envia para seus funcionários. Depois de preencher os campos, toque em "Salvar";

13 de 21 Ação para adicionar rendimentos tributáveis no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar rendimentos tributáveis no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 13. Novamente, acesse o menu e vá para a opção "Pagamentos" caso já tenha realizado pagamentos de diferentes espécies em 2021;

14 de 21 Toque no menu para ir para o próximo passo no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no menu para ir para o próximo passo no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 14. Escolha uma opção adequada à sua situação e toque sobre ela. Depois, informe alguns dados sobre o pagamento, como CNPJ da instituição, o valor da despesa e a descrição. Feito isso, toque em "Salvar". Vale lembrar que os pagamentos podem ser abatidos no valor final do imposto. Podem ser adicionados deduções com educação e saúde, principalmente. Também são contabilizados despesas dos dependentes, como mensalidade escolar ou gastos em médicos;

15 de 21 Ação para adicionar as despesas durante o ano de 2021 no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar as despesas durante o ano de 2021 no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 15. De volta ao menu, toque em "Bens e Dívidas" se houver algum tipo de patrimônio ou dívida que precise declarar;

16 de 21 Ação para direcionar o app IRPF para a área de "Bens e Dívidas" — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para direcionar o app IRPF para a área de "Bens e Dívidas" — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 16. Feito isso, escolha o tipo de patrimônio que deseja adicionar à declaração. Depois, toque sobre as setas para selecionar as opções adequadas sobre o seu bem. Em seguida, digite as informações requisitadas na tela;

17 de 21 Toque sobre o ícone que representa o bem que deseja cadastrar para continuar a declaração no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque sobre o ícone que representa o bem que deseja cadastrar para continuar a declaração no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 17. Após preencher as informações exibidas, role a tela para baixo para completar o formulário. Em seguida, vá em "Salvar". Depois, toque em Renda Variável, caso tenha feito investimentos desse tipo;

18 de 21 Toque em Salvar e volte ao menu para continuar a declaração no app IRPF — Foto: Marcela Franco/TechTudo Toque em Salvar e volte ao menu para continuar a declaração no app IRPF — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Passo 18. Selecione o mês que deseja adicionar as operações realizadas tocando sobre o período. Agora, toque novamente sobre o banner do mês selecionado;

19 de 21 Ação para detalhar os investimentos de 2021 no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para detalhar os investimentos de 2021 no app IRPF — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 19. Em seguida, adicione as informações requisitadas na tela. Esses dados estão no Informe de Rendimentos enviados pelo seu banco por e-mail. Após detalhar seus investimentos, toque em "Salvar". O app, então, te direcionará para a tela de Resumo. Nela, você poderá consultar o cálculo do imposto. Não esqueça de verificar se no topo da tela será exibido o círculo com um ícone de visto, que significa que os dados estão completos. Feito isso, arraste a tela para o lado;

20 de 21 Ação para salvar os dados referentes aos investimentos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para salvar os dados referentes aos investimentos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 20. Agora, toque em "Entregar Declaração". Feito isso, selecione o número de parcelas do imposto a pagar, selecione "Sim" ou "Não" para ter o dinheiro descontado em débito automático. Depois, aceite os termos e condições da plataforma. Para finalizar, toque em "Entregar declaração".

21 de 21 Toque em "Entregar declaração" no app IRPF para finalizar o procedimento — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Entregar declaração" no app IRPF para finalizar o procedimento — Foto: Reprodução/Marcela Franco

