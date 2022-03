JBL anuncia fones Wave 200TWS e 300TWS no Brasil; veja preços

A JBL anunciou, na terça-feira (15), o lançamento de dois novos modelos da linha True Wireless Stereo (TWS) no Brasil. Os dispositivos recém-chegados ao mercado nacional são o Wave 200TWS e o Wave 300TWS, que contam com bateria de uso prolongado: o primeiro tem 20 horas, e o segundo, 26 horas de uso combinado. Além disso, ambos possuem controle por voz e tecnologia IPX2, que protege o fone contra respingos de água.

A linha TWS já havia chegado ao Brasil em outubro de 2021, com o JBL Wave 100TWS. Confira abaixo as configurações de cada modelo e o preço apresentado pela loja oficial da JBL.

O JBL Wave 200TWS é intra-auricular, tem microfone com drivers de 8 mm e pode chegar até 20 horas de reprodução, com autonomia de até cinco horas ininterruptas e mais 15 a partir do estojo de carregamento. Segundo o site oficial, o fone está disponível em três cores: branco, azul e preto, e custa R$ 399.

Já o JBL Wave 300TWS oferece som Deep Bass com drivers de 12 mm, permitindo controle por toque e por assistente de voz. Ele também se destaca por poder chegar até 26 horas combinadas, tendo autonomia de seis horas e outras 20 no case. A possibilidade de um carregamento rápido chama atenção: em apenas duas horas, a bateria está completa, e com 15 minutos de carregamento, o fone pode ser usado por mais uma hora. O acessório está disponível nas cores rosa, branco e preto, e tem preço de R$ 499 na loja oficial.

Ambos os fones são completamente sem fio e apresentam microfone embutido para chamadas de voz. Os modelos contam com conexão Bluetooth 5.0 e resposta de frequência dinâmica de 20 Hz a 20 kHz. Além disso, eles possuem a tecnologia Dual Connect, que possibilita ao usuário intercalar entre estéreo ou mono, podendo ainda alternar os fones e usá-los de forma independente.