Jogos de Resident Evil vão ganhar melhorias para PS5, Xbox Series X/S e PC

2 de 2 Resident Evil 7 Biohazard levou a franquia em uma nova direção com jogabilidade em primeira pessoa e poderá ser rejogado com visuais melhorados no PS5 e Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Capcom

Resident Evil 7 Biohazard levou a franquia em uma nova direção com jogabilidade em primeira pessoa e poderá ser rejogado com visuais melhorados no PS5 e Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Capcom