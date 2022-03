Jogos do Mario e Resident Evil estão mais baratos nesta semana

A Steam, principal loja para a aquisição de jogos para PC, traz ainda uma promoção temática do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, com jogos feitos por estúdios com lideranças femininas. O TechTudo organizou, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

1 de 5 Mario Kart 8 Deluxe é o maior sucesso do Nintendo Switch com mais de 43 milhões de cópias vendidas — Foto: Divulgação/Nintendo Mario Kart 8 Deluxe é o maior sucesso do Nintendo Switch com mais de 43 milhões de cópias vendidas — Foto: Divulgação/Nintendo

Entre as principais publicadoras, a Nintendo é a que mais raramente faz promoções. Com isso em mente, esta é a oportunidade para que os donos de um Nintendo Switch economizem até R$ 100 em Luigi’s Mansion 3, Yoshi’s Crafted World e outros títulos. Os descontos estarão disponíveis até o dia 13 de março.

2 de 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury resgata sucesso do Wii U com conteúdo inédito — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario 3D World + Bowser's Fury resgata sucesso do Wii U com conteúdo inédito — Foto: Divulgação/Nintendo

PlayStation

A Promoção Essenciais da PlayStation Store acontece até o dia 16 de março com centenas de títulos mais baratos. Os fãs de Assassin’s Creed podem garantir o Mythology Pack que traz os três jogos mais recentes da série com 70% de desconto, por exemplo. Os jogos de Resident Evil, que recebem atualização para a nova geração de consoles, também estão mais baratos na loja digital.

3 de 5 Resident Evil 2, 3 e Resident Evil 7 Biohazard terão versões melhoradas no PS5 e Xbox Series X/S com suporte a Ray Tracing e mais — Foto: Reprodução/Capcom Resident Evil 2, 3 e Resident Evil 7 Biohazard terão versões melhoradas no PS5 e Xbox Series X/S com suporte a Ray Tracing e mais — Foto: Reprodução/Capcom

Dezenas de jogos da Ubisoft estão mais baratos na plataforma da Valve por tempo limitado, com destaque para as franquias Assassin’s Creed e Far Cry. Além disso, é possível economizar em Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy.

4 de 5 Steam celebra Dia Internacional das Mulheres com jogos de estúdios com lideranças femininas em oferta — Foto: Divulgação/Steam Steam celebra Dia Internacional das Mulheres com jogos de estúdios com lideranças femininas em oferta — Foto: Divulgação/Steam

Boyfriend Dungeon - R$ 30,39;

Haven - R$ 28,49;

Call of the Sea - R$ 22,79;

Unpacking - R$ 47,99;

Operation Tango - R$ 49,30;

Little Misfortune - R$ 13,29;

Far Cry 5 - R$ 35,99;

Assassin’s Creed Odyssey - R$ 44,99;

Spyro + Crash Remastered Bundle - R$ 117,30;

Overcooked: All You Can Eat! - R$ 60,00.

Xbox

A loja do Xbox One e Xbox Series X/S chama a atenção pela variedade de jogos em oferta nesta semana. Entre os destaques está Middle-Earth: Shadow of Mordor e Battlefield 2042 , que está até R$ 150 mais barato após a recepção negativa pela comunidade. As coletâneas de jogos retrô Rare Replay e SEGA Genesis Classics também estão em promoção.

5 de 5 Assassin's Creed: Valhalla trouxe a famosa franquia da Ubisoft à nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Ubisoft Assassin's Creed: Valhalla trouxe a famosa franquia da Ubisoft à nova geração de consoles — Foto: Divulgação/Ubisoft