Jogos para PS4, PS5 e Xbox ficam com até 80% de desconto na Amazon

Spider-Man: Miles Morales surge com desconto de R$ 118 na Amazon

1. Star Wars Squadrons – de R$ 239 por R$ 49

O Star Wars Squadrons, da EA, é um jogo de ação baseado na saga de George Lucas. O game permite modificar caças estelares dentro de uma variedade de aeronaves disponíveis e ajustar a composição do esquadrão para diversos estilos de combate. É possível encarar disputa multiplayer ou juntar-se a um esquadrão para batalhas de frota. O título para Xbox One tem preço original de R$ 239, mas pode ser encontrado por R$ 49 na Semana do Consumidor, ou seja 80% de desconto — redução de R$ 190.

O usuário consegue controlar dois pilotos e até naves espaciais já conhecidas, como a X-Wing. O game tem uma avaliação de 4,5 de 5 na Amazon, em que os usuários destacam positivamente uma ótima jogabilidade, gráficos excelentes e boa narrativa. No entanto, criticam o fato do jogo ser legendado e esta informação não constar na descrição do produto, o que pode ser um incômodo para quem está acostumado com games dublados. O TechTudo testou o jogo em outubro de 2020 e constatou que o título é um prato cheio para os fãs da saga.

Prós: deve agradar os fãs da saga

deve agradar os fãs da saga Contras: relatos de bugs que podem impedir a jogabilidade usual

A interface do jogo possui tecnologia inteligente para adaptar as músicas e danças ao perfil do usuário e ainda recomenda canções que possam interessar ao jogador. A biblioteca conta com sucessos de artistas como Ariana Grande, Dua Lipa e Bruno Mars. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram a praticidade em utilizar o telefone celular como controle e a qualidade das músicas selecionadas. Porém, criticam a necessidade de pagar pelo plano Unlimited para ter acessos a mais músicas. O TechTudo fez um review do game em dezembro de 2018 e concluiu que ele pode ser ideal para quem recebe amigos em casa ou que quer queimar algumas calorias de forma mais divertida.

Prós : pode ser usado com app gratuito no celular

: pode ser usado com app gratuito no celular Contras: relatos das danças da versão Unlimted travarem depois de algum tempo de uso

Entre os personagens, conta com aparições de ex-jogadores como Zico, Romário e Maradona para jogar em modo pseudo-narrativos pelo “Seja Uma Lenda” e “Liga Master”. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários comentaram positivamente sobre os uniformes dos jogadores e dos estádios. Contudo, criticam a falta de dublagem dos personagens, que apenas abrem e fecham a boca em uma forma robótica, além de ser necessário uma conexão estável com a internet em vez de ter a opção para jogar offline. O TechTudo testou o game em setembro de 2020 e concluiu que ele tem bons gráficos e menus simplificados.

Prós: novos visuais de jogadores

novos visuais de jogadores Contras: relatos de bugs durante a execução do game

O Assassin's Creed Origins, da Ubisoft, conta o início da história da franquia. O jogador pode descobrir tumbas perdidas, exploras as grandes pirâmides, desvendar os segredos de múmias, faraós, e dos deuses. O game promete uma nova maneira de lutar enquanto o jogador saqueia e usa uma ampla variedade de armas. Ele conta ainda com mecânicas diferenciadas de progressão de RPG, escolha de habilidades preferidas e possibilidade de desafiar diversos vilões. O título para PS4 tem preço original de R$ 129, mas pode ser adquirido por R$ 89 na Semana do Consumidor — desconto de R$ 40.

O jogo oferta um sistema de loot herdado de RPGs atuais e em vez do protagonista comprar equipamentos, ele passa a adquiri-los em missões e atividades pelo mundo. As armas e vestimentas contém diferentes níveis de poder e raridade e precisam ser trocadas constantemente. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5, os consumidores pontuam positivamente os gráficos bem desenvolvidos e jogabilidade inovadora. O TechTudo fez um review do game em novembro de 2017 e constatou que ele consegue aperfeiçoar todos os conceitos que ficaram presos ao passado e mantém a base que caracteriza a série.

Prós : condizente com a jogabilidade RPG anunciada

: condizente com a jogabilidade RPG anunciada Contras: pode apresentar deslizes técnicos

5. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 – de R$ 149 por R$ 99

O Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, da Bandai Namco, promete grande poder gráfico. O jogador poderá desfrutar de um amplo conjunto de ataques e técnicas ninja dos personagens originais do anime e até evoluções enérgicas com o Awakening. O game conta ainda com todas as DLCs e bônus exclusivos da pré-venda. Os jogadores receberão uma nova aventura focada no filho de Naruto chamada de Road to Boruto, que disponibiliza muitas horas extras de jogo. O título para PlayStation 4 tem valor original de R$ 149, mas pode ser comprado por R$ 99 nas ofertas da Semana do Consumidor, redução de R$ 50.

O jogo oferece diversos personagens, conteúdo para entretenimento e um sistema de batalha mais bem elaborado que os jogos anteriores da franquia. O título permite ainda reviver os momentos mais importantes do anime com a narrativa da história no jogo e explorar vários locais do mundo de Naruto. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram a possibilidade de trocar o líder da equipe simultaneamente à batalha e a adição de outras habilidades, como especiais combinados. Entretanto, destacam negativamente a queda na taxa de quadros e o fato do jogo ser online. O game que já vendeu mais de 13 milhões de exemplares foi testado pelo TechTudo em fevereiro de 2016 e foi constatado que é um dos melhores jogos da franquia.

Prós: bons gráficos

bons gráficos Contras: pode apresentar queda na taxa de quadros

6. Mafia Definitive Edition – de R$ 229 por R$ 124

Mafia Denitive Edition, da Take Two, é um jogo em terceira pessoa de ação e aventura que dispõe ao jogador entrar na pele de um gangster no tempo da leia seca ao mesmo tempo em que apresenta narrativas históricas da máfia. A história se passa em Lost Haven, uma cidade cuja paisagem urbana se concentra na década de 1930, onde foi recriada toda a arquitetura original da época. Ele ainda traz jogabilidade expandida e trilha sonora original. O game resgata a essência dos jogos com nível real de desafio e exibe uma história realista. O título para Xbox One tem preço original de R$ 229, mas é visto por R$ 124 na Semana do Consumidor, redução de R$ 105.

A dirigibilidade dos carros promete ser assertiva, granular e detalhada e a cidade possui riqueza de detalhes. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, é destacado positivamente entre os compradores os inimigos mais agressivos e policiais mais vigilantes do que nas versões anteriores. No entanto, também recebeu destaques negativos pela pequena variedade de armamentos disponíveis e imprecisão relativa do sistema de operação do jogo. O TechTudo fez um review do game em outubro de 2020 e concluiu que o jogo tem apresentação impecável e gráficos de alta qualidade.

Prós : jogo linear e sem side questions

: jogo linear e sem side questions Contras: relatos de travamentos nos consoles e performance inconsistente

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, da Insomniac Games, é um jogo que conta a história do jovem Miles Morales, aprendiz de Peter Parker, que busca se adaptar a uma nova casa quando percebe a necessidade de ajudar a salvar Nova York. O game representa a cidade em diferentes climas e horários, como o sol se pondo ou mesmo a neve. As expressões dos personagens, a produção do cenário, a sutileza das roupas e dos objetos e até as texturas devem chamar a atenção do público. O título para PS5 é vendido originalmente por R$ 249, mas pode ser encontrado por R$ 131 na Semana do Consumidor — desconto de R$ 118.

Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram a jogabilidade do game, fora os poderes do Miles Morales, que diferente de Peter, pode utilizar eletricidade e ficar invisível devido ao Venom. Porém, muitos criticaram o excesso de missões secundárias, que interrompem o andamento da história e a tornam menos fluida. O TechTudo fez um review do game em novembro de 2020 e concluiu que ele acerta em cheio nos gráficos e jogabilidade.

Prós : excelente movimentação dos personagens

: excelente movimentação dos personagens Contras: missões secundárias fracas

O jogador pode comprar novos itens e arquitetar seu próprio jeito para matar Castillo. O game promete ainda uma experiência imersiva em combates, na caminhada pela mata, e na direção de veículos. É possível convocar companheiros e animais para ajudar a resolver os desafios. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram a criação da história, seu desenvolvimento e conclusão. Entretanto, alguns denotaram negativamente os gráficos de baixa qualidade, que frustram os detalhes dos cenários. O TechTudo testou o jogo em outubro de 2021 e concluiu que o título da franquia é muito divertido e dá diversas opções para explorar o mapa.

Prós: história intensa e boa jogabilidade

história intensa e boa jogabilidade Contras: relatos de bugs durante a jogatina, o que atrapalha o andamento do jogo

Avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, o jogo se destaca positivamente pelo arsenal variado de armas para jogar e pelo combate com os inimigos. No entanto, o game peca ao mostrar cenários vazios depois de serem concluídos, porque os inimigos não conseguem renascer, o que deixa o planeta inabitável e o propósito do jogo um pouco repetitivo. O TechTudo testou o game em abril de 2016 e concluiu que ele consegue acertar em praticamente tudo a que se propõe.

Prós: boa qualidade gráfica e performance

boa qualidade gráfica e performance Contras: pode ser concluído em menos de 24 horas

Um detalhe interessante sobre o jogo é que a personagem está presa num loop temporal, em que é preciso morrer várias vezes para completar a missão. Além disso, uma vez que morre, o jogador perde todas as armas e evoluções. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, o jogo conquista os usuários pela imersão, história, ambientação, e jogabilidade. Contudo, muitos usuários não aprovam o loop temporal de morte, em que se perde todos os objetos.

Prós: cenários bem construídos

cenários bem construídos Contras: loop temporal pode desagradar alguns usuários

