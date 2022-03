Jogos Paralímpicos de Inverno 2022 ganham Doodle do Google

Os Jogos Paralímpicos de Inverno 2022 receberam um Doodle especial do Google nesta sexta-feira (4), data que celebra o início da competição.A animação mostra diferentes animais descendo uma montanha de neve em alta velocidade enquanto praticam algumas das modalidades da competição, como curling em cadeira de rodas, hóquei sobre trenó, esqui alpino e snowboard. As Paralimpíadas de Inverno 2022 acontecem em Pequim, capital da China, até 13 de março.

O Doodle pode ser visualizado nas versões do Google para computador e celulares Android e iPhone (iOS). A imagem está sendo exibida no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na China e em alguns países da Europa e da África. Ao clicar no conteúdo, o usuário é direcionado para os resultados de pesquisa sobre os jogos, podendo visualizar a programação da competição, horários, quadro de medalhas, notícias e outros detalhes do evento.

Paralimpíadas de Inverno 2022 ganha Doodle do Google para celebrar início de evento — Foto: Reprodução/Google

Qual é o melhor Doodle do Google? Opine no Fórum do TechTudo

A 13ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022 terá a participação de 700 atletas em 78 eventos que garantirão medalhas, sendo 39 para homens, 35 para mulheres e quatro mistos. Os atletas competirão em seis modalidades: esqui alpino, biatlo, esqui cross-country, hóquei em trenó, snowboard e curling em cadeira de rodas.

O Brasil participa dos jogos pela terceira vez, e terá sua maior delegação da história, com seis atletas competindo em dois esportes. São eles: Aline Rocha, Cristian Westemaier Ribera, Guilherme Cruz Rocha, Robelson Moreira Lula e Wesley Vinícius dos Santos, do esqui cross-country, e André Barbieri, do snowboard. Eles competem nos dias 6, 7, 9, 12 e 13 de março.

Doodle do Google publicado no início da Paralimpíadas de Inverno de 2018 — Foto: Reprodução/Google

Com informações de Comitê Olímpico Internacional (1 e 2)

Veja também: como achar o histórico de localização com o Google Maps