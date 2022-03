JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R: jogo tem remaster anunciado

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R é um remake de um clássico jogo de luta do PlayStation 3 lançado originalmente em 2013 e baseado na série de mangá e anime Jojo's Bizarre Adventure. O game foi anunciado durante o evento digital State of Play da Sony desta quarta-feira (9). Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R será lançado no início do outono norte-americano, primavera no Brasil, entre os meses de setembro e dezembro. O título fica disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC (Steam).