Kirby and the Forgotten Land: veja lançamento, preço e como testar

Kirby and the Forgotten Land é a primeira grande aventura completamente 3D do mascote da Nintendo , sob os moldes de Super Mario Odyssey . O jogo, que comemora o aniversário de 30 anos do personagem, chega exclusivamente ao Nintendo Switch em 25 de março por R$ 299. Desta vez, Kirby se encontra em um universo abandonado e com vestígios de uma civilização "antiga" para impedir uma nova ameaça, com shopping centers e parques de diversão para serem explorados. Veja, a seguir, as principais informações de Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch .

1 de 3 Kirby and the Forgotten Land é aventura 3D do mascote da Nintendo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Kirby and the Forgotten Land é aventura 3D do mascote da Nintendo — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

História

A premissa do jogo é bastante simples. Kirby e todos os Waddle Dees de sua terra natal são transportados para uma outra dimensão devido a um misterioso portal. Nesse novo lugar, que tem várias semelhanças com o mundo real, Kirby conhece Elfilin, com quem descobre que os Waddle Dees estão sendo capturados por várias bestas. Agora, o herói deve partir em uma jornada para salvar todos os seus amigos e descobrir os segredos por trás desses acontecimentos.

2 de 3 Kirby and the Forgotten Land traz mecânicas inéditas e recompensa a exploração do cenário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Kirby and the Forgotten Land traz mecânicas inéditas e recompensa a exploração do cenário — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Gameplay

Diferente dos jogos anteriores, que seguem a perspectiva de plataforma 2D, Kirby and the Forgotten Land traz exploração livre em um mundo tridimensional. Várias das mecânicas clássicas de gameplay estão de volta, com destaque para a habilidade de absorver inimigos e roubar seus poderes. Com isso, o protagonista é capaz de utilizar espadas, bumerangues, bombas e até mesmo habilidades de fogo, gelo e vento para superar seus desafios.

Há algumas novidades, no entanto. Uma delas é a possibilidade de aprimorar os poderes ao encontrar plantas espalhadas pelos cenários, de modo a incentivar a exploração minuciosa por parte do player. Os upgrades garantem benefícios como maior alcance e quantidade de golpes, além de mudar a própria aparência de Kirby. É possível até mesmo se juntar a mais um amigo para se divertir no multiplayer local, assumindo o controle de um Bandana Waddle Dee.

Outro destaque é o chamado Mouthful Mode, que permite ao Kirby absorver objetos do cenário para aumentar ainda mais o seu leque de transformações. Com isso, o herói pode se transformar em um carro, cone de trânsito, lâmpada, máquina de vendas e muitos outros itens que também auxiliam na exploração e no combate. A transformação em carro, apelidada de Carby pela comunidade de fãs, rapidamente viralizou nas redes sociais.

3 de 3 Versão demo de Kirby and the Forgotten Land traz três estágios para experimentar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Versão demo de Kirby and the Forgotten Land traz três estágios para experimentar — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Conforme os jogadores resgatam Waddle Dees nos estágios, eles constroem uma cidade chamada Waddle Dee Town, que oferece várias atividades. Entre elas está a possibilidade de comprar itens e destravar colecionáveis. Há, ainda, alguns mini-games disponíveis, incluindo um jogo de labirinto, pescaria e outro para atender Waddle Dees famintos com o que eles desejam comer. Por fim, a cidade também traz um coliseu em que os jogadores podem desbravar oponentes poderosos, incluindo Meta Knight.

Como testar

Aqueles que desejarem experimentar Kirby and the Forgotten Land antes de decidir a compra podem fazer o download de uma versão de demonstração gratuita, disponível na loja digital do Nintendo Switch. Para acessar basta procurar pelo jogo na Nintendo eShop e clicar em “Baixar versão demo”.

A versão de testes permite conferir, em primeira mão, três dos estágios do game e mecânicas inéditas, como o Mouthful Mode e o upgrade de habilidades. Há, ainda, a possibilidade de experimentar dois níveis de dificuldade: Wild Mode e Spring-Breeze Mode. O primeiro é um pouco mais desafiador e recompensa os jogadores com mais estrelas, que funcionam como uma moeda. Já o segundo faz com que os jogadores tenham mais vida ao longo da aventura, sendo uma opção perfeita para iniciantes em jogos de aventura.

Kirby and the Forgotten Land infelizmente não traz suporte a legendas em português do Brasil e vai na contramão de jogos como Mario Party Superstars, Mario Strikers: Battle League e Nintendo Switch Sports.