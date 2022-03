Apple marca evento de lançamento do novo iPhone SE

A Apple confirmou um evento em 8 de março em que deve ser anunciada a nova geração do iPhone SE. Trata-se do celular com preço mais baixo da marca, apesar de sofrer críticas por ser muito caro para os padrões do Brasil. O encontro online ganhou o título de “Peek Performance”, algo como “Desempenho no Pico” em tradução livre. Também são esperados anúncios relacionados aos notebooks da linha MacBook com processador da própria Apple.