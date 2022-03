Lançamentos da Netflix em abril de 2022: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em abril de 2022 foram divulgados pelo streaming. Um dos destaques é a série “A Sogra Que Te Pariu”, protagonizada pelo humorista Rodrigo Sant’Anna e primeira sitcom brasileira produzida pela Netflix. Além disso, sucessos internacionais receberão novas temporadas, como “Elite”, que ganhará novos episódios no dia 8, e “Better Call Saul”, que estreia a sexta e última parte no dia 19. “Ozark” também ganhará novos capítulos no próximo mês, assim como “Boneca Russa”, que estreará sua segunda temporada após três anos de intervalo.