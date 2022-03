Lançamentos do Globoplay em março: veja as séries e novelas que chegam este mês

Entre as séries internacionais, a primeira parte da quinta temporada de “The Good Doctor” chega ao Brasil com exclusividade no catálogo do Globoplay. A plataforma também liberará novos episódios de “SWAT”, “Chicago Med”, “Chicago Fire” e “For Life – Lutando por Justiça”. Confira, a seguir, os lançamentos do Globoplay em março de 2022 e suas respectivas datas de estreia.