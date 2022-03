Lava-louças: como funciona essa tecnologia

Em linhas gerais, a lava-louças conta com 2 ou 3 prateleiras deslizantes com diversos apoios para o usuário posicionar pratos grandes e de sobremesa, copos, taças, cumbucas e outros utensílios, talheres e até panelas, normalmente, com a abertura voltada para baixo.

O mecanismo interno de uma lava-louças conta com duas ou três hélices, distribuídas em diferentes alturas, que soltam jatos pressurizados de água quente (a até 60 ou 70 graus Celsius, dependendo do equipamento) para cima e para baixo.

Durante um ciclo completo, a água com sabão circula várias vezes pelas hélices e jatos, atingindo as louças de diversos ângulos e fazendo com que o consumo seja muito menor do que uma lavagem manual.

Um ciclo completo de lavagem funciona, basicamente, com os seguintes passos:

- Lava-louças enche sua parte de baixo com água e mistura o detergente

- Máquina aquece a água até a temperatura indicada

- A água aquecida é levada para as hélices, que lançam jatos de água pressurizada para limpar os utensílios, em diferentes ângulos, para atingir todas as superfícies

- A água suja é drenada e mais água limpa com sabão é lançada nos apoios onde ficam as louças, o que pode ocorrer mais 2 ou 3 vezes

- Toda a água é drenada

- Máquina aquece o ar interno para secar os pratos, copos e utensílios, caso a opção tenha sido selecionada. O usuário pode acrescentar um líquido secante, que evita manchas em taças e copos nessa fase.

Praticamente todas as lava-louças modernas possuem sistemas de controle que monitoram seu funcionamento, entrada e saída de água, excesso de restos de comida no filtro, etc., além de um timer que determina a duração de cada ciclo. Sensores ajudam a regular a temperatura e a drenagem, para evitar acidentes.

Algumas máquinas já contam com sensores que detectam como está a sujeira na água resultante dos enxágues e determina a necessidade de mais lavagens ou não.

Após cada lavagem completa, é indicado que o usuário limpe os filtros e drenos da máquina, onde ficam os restos de comida. Por isso, é recomendável raspar os pratos, bowls, refratários e outros utensílios no lixo antes de colocá-los na lava-louças, da mesma forma que fazemos antes de colocar a louça usada na pia.

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa pré-lavar a louça. É só fazer esse processo de tirar os restos de comida dos utensílios. Se as peças forem ficar na lava-louças da hora do almoço até o jantar, por exemplo, para você fazer a máquina funcionar apenas uma vez na capacidade máxima, existe a função Acqua Spray ou pré-lavagem, com jatos que fazem uma pré-limpeza para remover excessos e evitar odores.

De acordo com alguns fabricantes, o consumo de água com uma lava-louças pode ser seis vezes menor do que lavar os utensílios na torneira da pia. Mas será que dá para lavar de tudo em uma máquina? E a energia? O equipamento vai provocar um impacto na conta de luz? Leia mais aqui.

Louças mais limpas

Além dos jatos pressurizados de água quente, as lava-louças utilizam detergente líquido, em pó ou tabletes próprios para uso em máquinas, que possuem ação muito mais forte do que o detergente líquido de pia. Eles fazem a sujeira e a gordura se diluir.

Ou seja, dificilmente os pratos, copos, taças e panelas não sairão limpos depois de um ciclo completo.

De toda forma, além de prestar atenção nas dicas do manual de instruções e no site da marca, com algumas semanas de uso da lava-louças, você acaba pegando o jeito de como acomodar os utensílios da melhor forma, para que todos os cantinhos recebam água dos jatos.

